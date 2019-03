„Mitmachen Ehrensache“ ist ein Gewinn für Schüler und Sozialprojekte

Rund 31 500 Euro haben die Schüler im Landkreis Ravensburg bei der Aktion „Mitmachen Ehrensache“ im vergangenen Jahr für soziale Zwecke erarbeitet. Ein stolzes Ergebnis, das bei der Anerkennungsfeier in der Mensa der Gemeinschaftsschule Bergatreute am Dienstag gebührend gefeiert wurde. Die Schulstadt Ravensburg wurde zu mehr Engagement aufgerufen.

Die Idee hat sich bewährt: Zum neunten Mal haben sich Jugendliche rund um den Internationalen Ehrenamtstag am 5. Dezember selbst einen Arbeitgeber gesucht und ihren Lohn gespendet. Dabei machten sie sich auf dem Bau oder in der Bäckerei verdient, arbeiteten als Bürohilfskräfte und im Einzelhandel mit oder misteten den Stall eines Landwirts aus. „Ihr seid spitze – Schüler wie auch Lehrer. Ich bin stolz auf euch“, verkündete Schulamtsleiter Klaus Moosmann sichtlich begeistert und bezeichnete die Teilnahme als wichtige Lebenserfahrung.

Damit sollte er recht behalten, wie während der Feierlichkeit mit rund 80 Gästen immer wieder zu vernehmen war. So profitieren auch die Schüler selbst von der Aktion. Sie schnuppern in Berufe hinein, lernen Arbeitstätigkeiten kennen und können für sich abwägen, ob es sich um einen potentiellen Job handeln könnte, betonten Rektoren, Schüler und Verantwortliche gleichermaßen.

Knapp 1500 Schüler an insgesamt 19 Schulen haben sich zuletzt an der Aktion beteiligt. Aus Ravensburg waren die Realschule, Klösterle und St. Christina vertreten. „Ich würde mir wünschen, dass die Schulstadt Ravensburg stärker mit dabei wäre“, sagte Joachim Sautter, Geschäftsführer des Kreisjugendrings Ravensburg, und forderte proaktiv zur Teilnahme auf. Dabei könnten die Ravensburger Schulleiter Erfahrungswerte bei der Eugen-Bolz-Schule in Bad Waldsee einholen, wie er mit Blick auf die Spendenstatistik verlautbarte. An dieser Schule engagierten sich 184 Schüler und erarbeiteten 5700 Euro. Ein Rekordergebnis, wie die zuständige Lehrerin Susanne Schmidinger mitteilte. Nach dem Erfolgsgeheimnis gefragt, führte sie das anstehende 50-jährige Schuljubiläum an, das zusätzlich Kraft und Motivation freisetze.

Während der Feierstunde bekamen die Vertreter der Spendenprojekte Schecks überreicht. „Das ist ja irre, vielen Dank“, erklärte beispielsweise Simone Pschorn vom Kinderhospiz St. Nikolaus im Allgäu. 31 Förderprojekte – darunter der Baobab-Frauenverein in Bad Waldsee, die Radio7 Drachenkinder und der Freundeskreis Liweitari in Kißlegg – wurden mit Spenden zwischen 130 und 2500 Euro bedacht.

Wie Sautter außerdem erläuterte, haben sich dem Projekt „Mitmachen Ehrensache“ im vergangen Jahr 22 Landkreise aus Baden-Württemberg angeschlossen. Mit rund 40 000 Euro an Spendengeldern belege der Alb-Donau-Kreis die Spitzenposition. Der Kreis Ravensburg folge auf Platz 2, ehe der Landkreis Biberach mit rund 20 000 Euro das Siegertreppchen komplettiert. „Für dieses Jahr geben wir die Parole aus, dem Alb-Donau-Kreis aus Mitmachen-Ehrensache-Sicht ganz dicht auf die Pelle zu rücken“, benannte Sautter das ehrgeizige Ziel für die kommende Aktion. Im Jahr 2019 werden die Schüler im Landkreis Ravensburg dann zum zehnten Mal auf caritative Jobsuche gehen.