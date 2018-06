Marga Dreher ist seit 50 Jahren Übungsleiterin

Der SV Bergatreute hat das 50-jährige Übungsleiterjubiläum von Marga Dreher gefeiert. Wie der Verein in einer Mitteilung schreibt, begann Marga Dreher ihre Übungsleitertätigkeit 1968 mit 25 Jahren. Sie feierte vor kurzem ihren 75. Geburtstag und leite die Gruppe nach wie vor mit viel Elan und Freude. In der Turngruppe seien acht Damen, die von der ersten Stunde an unter der Leitung von Frau Dreher trainieren, heißt es in der Mitteilung weiter.

Das Jubiläum wurde im Sportheim gefeiert. Die Vizepräsidentin des Turngaus Oberschwaben, Hanne Kraus, überreichte Marga Dreher die höchste Ehrung des Verbands für Übungsleiter, den Ehrenbrief des DTB mit silberner Ehrennadel. Ehrenvorstand Hans Hoh hielt eine Dankesrede, gespickt mit Anekdoten aus den vergangenen 50 Jahren der Turngruppe.