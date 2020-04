Mann bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag ist ein Mann in Bergatreute schwer verletzt worden. Wie die Polizei in ihrem Bericht schreibt, fuhr eine 55 Jahre alte Frau mit ihrem BMW gegen 17.20 Uhr im Ortsteil Gwigg auf der Schwedengasse und überquerte die Dorfstraße. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer von links kommenden Renault-Fahrerin. Im Kreuzungsbereich kommt es zwischen beiden Autos zu einer heftigen Kollision. Dabei wurde der 42-jährige Beifahrer im Renault schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Außerdem wurde ein zehnjähriges Kind leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von circa 40 000 Euro.