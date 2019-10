Kunst und Musik in Bergatreute

Zur diesjährigen Ausstellung unter dem Motto „Zeichen der Zeit“ laden die Künstler und Kreativen (KUK) aus Bergatreute am Samstag, 19. Oktober, und Sonntag, 20. Oktober, in der Schulmensa ein. Es werden Werke aus den Bereichen Malerei, Holzkunst, Fotografie, Prosa und Lyrik präsentiert.

Bürgermeister Helmfried Schäfer wird außerdem am Samstagabend aus seinem ersten Buch lesen. Zusätzlich sorgt ein kleines Musik- und Kabarettprogramm an beiden Tagen ab 15 Uhr für Unterhaltung, wie auch die Gespräche mit den Künstlern und Kreativen, die Smartphone und Handy gern Pausen gönnen, bis am Sonntagabend um 18 Uhr die Türen schließen, wie es in der Ankündigung heißt. Geöffnet ist am Samstag ab 10 Uhr, Midissage um 19 Uhr, und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr.