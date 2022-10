Kollision bei Überholmanöver

Beim Ausscheren, um einen Lkw zu überholen, hat der 22-jährige Fahrer eines VW am Donnerstagmorgen auf der L 314 zwischen Bergatreute und Roßberg offensichtlich übersehen, dass er seinerseits bereits von der 61-jährigen Fahrerin eines Renault überholt wird. In der Folge kam es laut Polizeibericht zur seitlichen Kollision der beiden Autos, bei der ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 7000 Euro entstand. Beide Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt.