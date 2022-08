Kleintransporter kommt von Straße ab und überschlägt sich

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ist am Mittwoch gegen 8.30 Uhr der 27 Jahre alte Fahrer eines Kleintransporters in einer Kurve auf der K7938 zwischen Abetsweiler und Bergatreute mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug überschlug und kam auf der Seite zum Liegen. Während an dem Fiat ein Sachschaden in Höhe von etwa 30 000 Euro entstand, blieben der Fahrzeuglenker und die beiden weiteren Fahrzeuginsassen weise unverletzt, wie die Polizei berichtet.