Karrieretag an der GMS Bergatreute kam gut an

An der Gemeinschaftsschule Bergatreute hat kürzlich ein großer Karrieretag für die Schüler der achten, neunten und zehnten Klasse stattgefunden. An diesem Tag waren große Firmen wie Schuler Pressen, Knecht Maschinenbau und die Volks- und Raiffeisenbank Ravensburg-Weingarten geladen. Aber auch kleinere Betriebe wie Elektro Küble, die Zimmerei Schorpp, Präg Haustechnik GmbH, die Schreinerei Sonntag und der Zahnarzt Dr. Weiger nahmen sich einen ganzen Vormittag Zeit um die Schüler über ihre Betriebe und verschiedenste Ausbildungsberufe zu informieren, so der Pressebericht der Gemeinschaftschule.

In Kleingruppen hatten rund 90 Schüler die Chance den Arbeitgebern ganz nah zu kommen, Informationen zu unterschiedlichsten Werdegängen zu erhalten und so wichtige Kontakte zu knüpfen. Durch praktische Methoden, PowerPoint Präsentationen, Videos, Anschauungsmaterial und intensive Gespräche konnten sich die Acht- bis Zehntklässler einen umfangreichen Eindruck von den verschiedensten Ausbildungsberufen und den dazugehörigen Betrieben verschaffen.

Obwohl es sich hierbei um ein Pilotprojekt handelte lief laut Pressemitteilung alles reibungslos ab und für die Beteiligten konnte der Vormittag als voller Erfolg gewertet werden. Geplant ist es nun in Zukunft den Karrieretag als festes Element zu verankern und im zweijährigen Rhythmus durchzuführen.