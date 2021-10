Jahreshauptversammlung des SV Bergatreute

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auch in diesem Jahr konnte die Hauptversammlung aufgrund der Pandemie erst im Oktober durchgeführt werden. Am 15.10. folgten schließlich 73 Besucher der Einladung ins Sportheim nach Bergatreute. Der Begrüßung und Vorstellung der Tagesordnung durch den Vorstand Fabian Hoh folgend wurde mit einer Schweigeminute den verstorbenen Mitgliedern gedacht. Die einzelnen Fußball- und Breitensportabteilungen ließen das vergangene Jahr Revue passieren, welches stark von der Corona-Pandemie beeinflusst war. So musste Ende Oktober 2020 der gesamte Sportbetrieb eingestellt werden. Außerdem konnten keine Veranstaltungen wie Bunga-Bunga-Party, iDance oder Hangover-Party durchgeführt werden.

Fabian Hoh, als neuer Finanzvorstand, präsentierte im Anschluss die Finanzlage des Vereins. Trotz fehlender Einnahmen aus den Veranstaltungen konnte aufgrund diverser Zuschüsse, Spenden und Gehaltseinsparungen (Trainer, Übungsleiter, Reinigungskraft) ein positives Jahresergebnis erzielt werden. Der Bericht zur Kassenprüfung zeigte keine Unstimmigkeiten, sodass die vorgeschlagene Entlastung des Vorstandes und der gesamten Vorstandschaft einstimmig bestätigt wurde.

Seit nun sechs Jahren leiten Sonja Zobel und Alice Hössle die Breitensportabteilung des SVB. Für ihre langjährige Arbeit wurde ihnen eine Urkunde vom WLSB überreicht. Die Beiratsmitglieder Dominik Jung und Sven Schwarz wurden für ihre Arbeit mit dem Verbandsehrenbrief ausgezeichnet.

Ehrenvorstand Hans Hoh durfte dieses Jahr 16 Mitglieder für ihre langjährige Treue zum Sportverein auszeichnen.

Josef Forderer, als stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde, übernahm die Wahlleitung. Zur Wahl stand der Vorstandsposten „Sport“, welcher von Johannes Hoh besetzt war. Er trat erneut zur Wahl an und wurde von der Versammlung für 2 weitere Jahre bestätigt. Helmut Albrecht hatte von 2015 bis 2021 das Amt des Jugendleiters inne. Er trat nicht mehr zur Wahl an. Als dessen Nachfolger wird Frank Kovatschevitsch für zwei Jahre gewählt. Ebenfalls für zwei weitere Jahre bestätigt wurden die Beiratsmitglieder Berno Maucher, Florian Giray, Sven Schwarz und Dominik Jung.