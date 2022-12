In Wohnhaus tritt Kohlenmonoxid aus

Fünf Personen haben beim Austritt von Kohlenmonoxid in einem Wohnhaus in der Bergatreuter Sonnenbergstraße in der Nacht von Montag auf Dienstag leichte Verletzungen erlitten. Wie die Polizei berichtet, löste kurz nach Mitternacht bei einer Rettungswagenbesatzung, die wegen eines medizinischen Notfalls in das Haus gerufen worden war, der Kohlenmonoxid-Melder aus. Die Wehrleute der alarmierten Freiwilligen Feuerwehren Bergatreute und Bad Waldsee brachten daraufhin die fünf Bewohner des Gebäudes ins Freie. Ersten Erkenntnissen zufolge ging der Austritt von der Heizung des Hauses aus, deren Abgase vom Schornstein nicht ordnungsgemäß abgezogen worden waren. Während ein 79-jähriger Bewohner mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht wurde, begaben sich die weiteren vier Hausbewohner selbstständig in ärztliche Behandlung.