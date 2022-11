“HerbstLeser“ – Autoren sorgten für kurzweiligen Leseabend

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bergatreute/Meckenbeuren - Beim zweiten Teil der Signatur-Lesereihe „HerbstLeser“ haben die Autoren Paul Sägmüller aus Bergatreute, Diemut M. Bek aus Wangen und Helga R. Müller aus Tettnang wieder einen abwechslungsreichen Abend geboten.

Mit Power eröffnete Sägmüller in der Bücherei Meckenbeuren den Reigen der Lesenden und ließ das Publikum auf „Bergatreuter-Mundart“ an seinen amüsanten Erlebnissen als junger Bursche teilhaben, die er auch in seinem Buch „Des isch jo allerhand“ niedergeschrieben hat. „Ich habe die Geschichten selbst erlebt, also erzähl ich sie halt“, schwor er die Anwesenden auf eine unterhaltsame halbe Stunde ein. In dieser ging es um die erlebnisreiche Fahrt auf seinem Kleinkraftrad als 15-Jähriger, um den Rausch der Geschwindigkeit, den er mit seinen Kumpels teilte, das Frisieren der „Höllenmaschinen“ und den immensen Spaß, den dabei alle gehabt hatten und den das Publikum, von seinem Vortrag gebannt, so gut nachempfinden konnte.

Gut nachempfinden konnte die Gäste auch die von Diemut M. Bek so trefflich geschilderten Empfindungen und Enttäuschungen des jungen Ritters Sigismund, der zu Unrecht von seinem Herrn, dem Freiherrn von Wart, von dessen Burg verbannt wurde. Der historische Roman „Die Leupolzer“, aus dem Bek Passagen vorlas und der im Herbst 2023 erscheinen soll, hat nicht nur regionalen Bezug, sondern spiegelt auch die Liebe der Autorin zur Historie wider. „Ich bin Romantikerin“, gestand sie lächelnd und entführte die Zuhörer abwechslungsreich in eine Epoche, die vor 1200 Jahren spielte und bei der das höfische Leben und die Lehnschaft eine ebenso große Rolle spielten wie das Leben im Kloster und am Königshof.

Auch in Helga R. Müllers Roman „Herz der lila Distel“ spielten tiefe Gefühle, bittere Enttäuschungen und harte Schicksalsschläge eine große Rolle. „Mein Buch ist ein Liebesroman und gleichzeitig eine Reisegeschichte“, führte sie in ihr Werk ein und gab preis, dass die „Distel von Anfang an für das Wunder der Liebe stand“. Einfühlsam erzählte sie von der jungen Studentin Jasmin aus Deutschland und dem türkischen Fischer Kenan und umriss in Sequenzen die leid- und gefühlvollen Situationen, die das spätere Leben der Beiden nachhaltig prägten. „Nur wenige Tage und Stunden genügten, damit die Schicksalsgöttin die Flamme der Liebe in ihnen entfachte“, hob Müller hervor und machte neugierig auf ihren Roman.