Hepp kennt Bergatreuter Wallfahrt wie kein Zweiter

Mit seinem Buch „Maria vom Blut“ hat Alexander Hepp erstmals ein umfassendes Werk über den Ursprung und die Geschichte der r Wallfahrt und die Verbreitung dieses besonderen Marienbildes in ganz Mitteleuropa geschaffen. Bei der Präsentation des Buches gab es viel Lob für den Autor.

Fast alle Stühle im Bergatreuter Pfarrgemeindesaal waren besetzt. Von Bergatreutern und Wolfeggern größtenteils, deren Stolz auf den Autor, auf einen der ihren, förmlich zu spüren war. Alexander Hepp ist in Bergatreute geboren und aufgewachsen und lebt in Wolfegg.

Die Wallfahrt „Maria vom Blut“ hat er von Kindesbeinen an hautnah miterlebt. Seit 1989 (da war er gerade mal 15) hegt und hütet er ehrenamtlich und engagiert das Bergatreuter Pfarrarchiv. Über zehn Jahre lang hat er an seinem Werk geschrieben und dazu intensiv und detailliert geforscht. Hat in Archiven gestöbert, Handschriften entziffert, Gnadenorte bereist und mit Menschen gesprochen, die sich mit dem Blutwunder beschäftigt haben. Herausgekommen sind dabei mehr als 300 Seiten mit 125 farbigen Abbildungen, wichtigen Urkunden und alten Liedern und Gebeten zu „Maria vom Blut“. Gewidmet hat Alexander Hepp das Buch – in memoriam -- seinen Vorbildern: seiner Großmutter Franziska Hepp und seinem früheren Pfarrer Paul Caspar.

Die Wallfahrt „Maria vom Blut“ in Bergatreute hat ihren Ursprung im oberitalienischen Gebirgsdorf Re. Hier begann am 29. April 1494 ein Fresko an der Außenwand der Kirche zu bluten, nachdem ein Betrunkener es mit einem Stein beworfen hatte. Der Stein traf die Madonna an der Stirn und aus der „Wunde“ tropfte wochenlang Blut. Priester fingen das „wohlduftende“ Blut mit Leintüchern auf, lösten das Bild aus der Mauer und brachten es ins Innere der Kirche. Den Bösewicht, Giovanni Zuccone, plagten Gewissensbisse, und er bat die Madonna um Verzeihung. Das Bild begann daraufhin neu zu glänzen, immer mehr Menschen kamen davor zum Gebet zusammen, es ereigneten sich wundersame Heilungen.

Vornehmlich durch italienische Rauchfangkehrer gelangten Kopien des Gnadenbildes in viele mitteleuropäische Länder, und im böhmischen Klattau ereignete sich rund 200 Jahre nach Re ein weiteres Blutwunder. Über einen Verwandten des damaligen Bergatreuter Pfarrers Mietinger in Klattau gelangte eine Kopie des Marienbildes nach Bergatreute, und das kleine Dorf mauserte sich zum blühenden Wallfahrtsort. Stumme, Blinde, Gebrechliche und Besessene suchten das Gnadenbild auf, und viele Eltern reisten mit ihren totgeborenen Kindern an. In der Hoffnung, dass sie an dieser heiligen Stätte ein Lebenszeichen von sich gaben, damit sie doch noch getauft werden konnten.

2000 „unfröhliche Kinder“

Mehr als 2000 „unfröhliche Kinder“ soll Pfarrer Mietinger in wenigen Jahren getauft haben. Pfarrer Dr. Claus Blessing hat das Geleitwort in Alexander Hepps Buch geschrieben und führte anlässlich der Buchvorstellung in das Thema ein. „Die Eltern, die damals mit ihrer Sorge und Hoffnung hierher gekommen sind, erinnern uns heute noch an die Wichtigkeit der Taufe“, sagte er. Und er widmete sich der Bedeutung des damaligen Wunders für die Menschen heute.

„Der Steinewerfer wurde bekehrt, und viele Menschen haben danach neu zu Gott gefunden. Dass aus einer kleinen Bosheit so viel Gutes geworden ist – das ist das eigentliche Wunder für uns heute.“ Im Anschluss an die Buchpräsentation standen die Menschen Schlange, um ein vom Autor handsigniertes Exemplar zu erwerben. „Deo gratias“ – Gott sei Dank – schrieb Alexander Hepp unermüdlich in die ihm vorgelegten Bücher, während ihm seinerseits von den gläubigen Menschen für dieses Werk gedankt wurde. (db)