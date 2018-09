Große Rad-Demo von Bergatreute nach Baienfurt

Eine Rad-Demo soll auf den fehlenden Radweg entlang der Landesstraße 314 zwischen Baienfurt und Bergatreute aufmerksam machen. Zur Demo ruft Bergatreutes Bürgermeister Helmfried Schäfer auf, der schon lang für den Radweg kämpft. Aber auch Baienfurts Bürgermeister Günter A. Binder ruft im Baienfurter Mitteilungsblatt zum Mitmachen auf. Unterstützt wird die Aktion vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club in Ravensburg. Es werden etwa 100 Teilnehmer erwartet.

Die Demo startet am Freitag, 21. September, um 17 Uhr vor dem Rathaus in Bergatreute, wo die Fahrradgruppe im Pulk zu einer Kundgebung vor das Baienfurter Rathaus fährt. Teilnehmer aus Baienfurt treffen sich bereits um 16 Uhr auf dem Marktplatz in Baienfurt, um in kleinen Gruppen oder auch einzeln nach Bergatreute zu radeln, um dann zusammen auf der L 314 wieder nach Baienfurt zu fahren. Für Teilnehmer aus Bergatreute werde nach der Kundgebung in Baienfurt ein Rücktransport angeboten.

„Nachdem es auf dieser Straße im vergangenen Jahr zu einem tödlichen Unfall eines Radfahrers gekommen ist, ist die Notwendigkeit des Radweges auf diese tragische Weise belegt worden. Im vergangenen Jahr wurden Gespräche mit dem Verkehrsministerium und dem Regierungspräsidium Tübingen geführt“, schreibt Bergatreutes Bürgermeister Helmfried Schäfer.

Bürgermeister Binder schreibt: „Nach dem Ergebnis der Verkehrsentwicklungsplanung des Gemeindeverbandes Mittleres Schussental mit den Großen Kreisstädten Ravensburg und Weingarten und den Gemeinden Baienfurt, Baindt und Berg wird bei uns in Baienfurt am meisten Rad gefahren. Es wäre deswegen schön, wenn auch viele Radbegeisterte an der Aktion teilnehmen würden.“

Die Demo wird von der Polizei abgesichert und die Radkolonne durch Polizeifahrzeuge begleitet. Hierzu sind zwei Polizeifahrzeuge und zwei Polizeimotorräder im Einsatz. Die Radkolonne kann nicht überholt werden. Der gesamte Streckenabschnitt (beide Fahrtrichtungen) wird von 16 Uhr bis 17 Uhr auf Tempo 70 reduziert und es gilt ein generelles Überholverbot. Es wird während der Demonstration zu Verkehrsbehinderungen auf dem Streckenabschnitt kommen, heißt es seitens der Gemeindeverwaltung Bergatreute.