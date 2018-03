Große Einweihungsfeier der Bergatreuter Gemeinschaftsschule

Nach fast zwei Jahren Bauzeit und Projektkosten von 4,8 Millionen Euro ist der Neubau der Gemeinschaftsschule in Bergatreute am vergangenen Samstagvormittag eingeweiht worden. Alle Interessierten konnten zudem die Schule besichtigen. Bei der Einweihungsfeier übergab Bergatreutes Bürgermeister Helmfried Schäfer Schulleiter Andreas Reichle symbolisch den Schlüssel. Die Gemeinde hat in die Lernausstattung kräftig investiert. Im Computerraum wurden 14 neue Rechner und zwei Laptopwagen mit jeweils 14 Laptops angeschafft. Jedes Klassenzimmer verfügt über mindestens einen PC-Schülerarbeitsplatz mit Internetanschluss. Im neuen Schulgebäude sind im Wesentlichen die Fachräume der Schule untergebracht, wie Physik- und Chemieräume, ein Fachraum für textiles Werken, ein Musikraum sowie das Lernatelier, so dass die Schule durch ein naturwissenschaftliches und musisches Profil erweitert werden konnte. Auf den Neubau kann die Gemeinde zu recht stolz sein. Foto: Elke Obser