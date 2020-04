GMS Bergatreute ist eine „Schule mit Courage“

Einige Zehntklässler der GMS Bergatreute haben das Thema Rassismus in den verschiedenen Klassenstufen der Schule thematisiert. Die Initiative hierfür war von Respekt-Coach Fatma Walther-Abdeldaiem und der Schulsozialarbeiterin Sarah Schuler ausgegangen.

Wie die Schule mitteilt, wurden die Schüler – noch vor den Schulschließungen im Zusammenhang mit Corona – in kurzen Vorträgen dahingehend sensibilisiert, was man alles machen kann, um aktiv gegen Rassismus vorzugehen. Zuvor hatte Fatma Walther-Abdeldaiem die Zehntklässler der Schule über das bundesweite Netzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ informiert. Wenn eine Schule ausgezeichnet werden möchte, muss sich die Mehrheit der Schüler in einer Selbstverpflichtung darauf einigen, aktiv gegen Rassismus an der Schule vorzugehen. Von dieser Grundidee konnten viele der Schüler, Lehrer und Mitarbeiter der GMS Bergatreute von der „Aktivgruppe“ überzeugt werden.

Mit den rund 270 Unterschriften haben dann über 80 Prozent der am Schulleben beteiligten Menschen der Selbstverpflichtung zugestimmt. In einem Schreiben vom 26. März wurde die GMS von der Bundeskoordination des Schulnetzwerks als „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ anerkannt, heißt es abschließend in der Mitteilung der Schule.