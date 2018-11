Gemeinschaftsschule Bergatreute wird mit 2 481 000 Euro gefördert

Die Erweiterung und der Umbau der Gemeinschaftsschule Bergatreute werden mit 2 481 000 Euro aus dem Schulbauförderprogramm des Landes Baden-Württemberg gefördert. Wie die Landtagsabgeordneten von CDU, Raimund Haser und August Schuler, und von den Grünen, Petra Krebs und Manne Lucha, anlässlich der am Dienstag veröffentlichten Förderungen von Schulbaumaßnahmen in Stuttgart bekanntgaben, erhalten öffentliche Schulen aus dem Landkreis Ravensburg nun für die Umsetzung von Schulbauarbeiten mehr als 7,2 Millionen Euro.

„Schulbauten und ihre Ausstattung bilden den Rahmen für eine gute Bildung“, sind sich die Abgeordneten in ihrer Pressemitteilung einig. Damit leiste das Land einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung der Schulen als Lern- und Lebensraum, heißt es in der gemeinsamen Pressemitteilung, und weiter: „Es ist wichtig, dass wir in Zeiten von Rekordsteuereinnahmen auch den aufgelaufenen Investitionsstau an unseren Schulen beheben. Denn eine erfolgreiche schulische Ausbildung unserer Kinder und Jugendlichen braucht gute Rahmenbedingungen.“