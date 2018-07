Gemeinschaftsschule Bergatreute feiert Schulfest

Rund 800 Gäste, 29 Grad im Schatten und fast 20 unterschiedliche Projekte der 320 Schüler sowie ihrer Lehrer – die Gemeinschaftsschule Bergatreute präsentierte sich von ihrer Sonnenseite.

Umrahmt von Musikdarbietungen unter der Leitung von Vera Egle – eröffnete der Hausherr, Schulleiter Andreas Reichle, gemeinsam mit Bürgermeister Helmfried Schäfer, das Fest. Beide zeigten sich einig, dass sich die Schule äußerst positiv entwickelt. Neben dem im März eingeweihten Neubau zeige sich dies auch am ersten Abschlussjahrgang, der einen bemerkenswert guten Notendurchschnitt vorweisen kann und außerdem zu 100 Prozent mit Ausbildungsplätzen versorgt ist. Vor dem Hintergrund dieser Bilanz belohnte sich die Schule mit einem Festnachmittag. Ein fast dreistündiges Veranstaltungsprogramm bot bei hochsommerlichen Temperaturen auf dem Schulhof sowie in den drei Gebäudetrakten „Grünes Haus“, „Gelbes Haus“ und „Neubau“ einen Querschnitt durch alles, was die Schule zu bieten hat.

In der vorangegangenen Woche hatte die gesamte Schule fünf Tage lang im Rahmen von zahlreichen klassenübergreifenden Projektgruppen allerlei sehens- und hörenswertes auf die Beine gestellt, das nun von den Gästen begutachtet werden konnte. Die Palette des Gebotenen reichte von Gemälden über Musik- und Sportdarbietungen, die Vorstellung der Schulsanitäter und einen Filmworkshop bis zur neu eingerichteten Schulbibliothek.

Die achten Klassen versorgten die Gäste mit Getränken, der Schulförderverein bot Kaffee und Kuchen an, und die Projektgruppe „Wenn’s um die Wurst geht“ rund um Lehrer Ilker Gülcin bediente den Grill.

Entsprechend zufrieden war Rektor Andreas Reichle: „Es ist toll, was die gesamte Schulgemeinschaft hier im Laufe einer Woche gemeinsam auf die Beine gestellt hat. Wenn man, so wie wir, etwas vorzuweisen hat, dann möchte man das natürlich auch gebührend präsentieren und mit den Eltern, unseren Nachbarn und Interessierten teilen.“