Gefährliche Radstrecke? Bergatreute gibt sich nicht mit Minimallösung zufrieden

Die Gemeinde Bergatreute bleibt dabei: Sie fordert einen separaten Radweg für die Strecke zwischen Bergatreute und Baienfurt. Einen Schutzstreifen für Radfahrer, der auf der Landstraße L 314 nur mithilfe von Markierungen gekennzeichnet wird, lehnte der Bergatreuter Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung ab. Einen solchen Schutzstreifen hatte zuvor das Verkehrsministerium in Stuttgart als Lösung für die Strecke vorgeschlagen.

Seit längerem fordern die Gemeinden Baienfurt, Bergatreute und Baindt den Bau eines Radwegs entlang der vielbefahrenen Landesstraße. Diese Forderung unterstützten im September vergangenen Jahres rund 600 Demonstranten, die von Baienfurt nach Bergatreute und wieder zurückradelten (SZ berichtete). Mit dem am Montag gefassten Beschluss vertritt nun der Bergatreuter Gemeinderat die gleiche Meinung wie die Gemeinde Baindt und die Kreistagsfraktion der Grünen. In dieselbe Richtung wird voraussichtlich auch die Gemeinde Baienfurt gehen. Wie Baienfurts Bürgermeister Günter A. Binder im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung sagte, werde auch er seinem Gemeinderat vorschlagen, nicht auf den Vorschlag des Verkehrsministeriums einzugehen. Über das Thema verhandelt der Baienfurter Gemeinderat am kommenden Dienstag.

Höhere Priorität für Radweg?: Bitte an Lucha blieb erfolglos

Einen Radweg zu bauen, ist aufwendig und teuer. Einen 1,50 Meter breiten Streifen für Radfahrer am rechten und linken Rand der Straße mit Markierungen abzutrennen, ist einfacher und kostengünstiger. In einem Modellversuch wurde auf der Straße zwischen Leutkirch-Urlau und Winterstetten ein Schutzstreifen mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf 70 Stundenkilometer kombiniert. Etwas Ähnliches schlägt das Verkehrsministerium für die Landesstraße zwischen Baienfurt und Bergatreute in einem Brief an Sozialminister Manfred Lucha vor. Nach der gut besuchten Radwege-Demo im September 2018 hatte sich Lucha an Verkehrsminister Winfried Hermann gewandt und ihn gebeten, den Radweg entlang der L 314 in der Priorität höher einzustufen. Doch ohne Erfolg. Wie schon zuvor blieb das Verkehrsministerium bei seinem Nein. Als Grund wurden andere „laufende und prioritär umzusetzende Planungsprojekte im Regierungspräsidium Tübingen“ genannt.

Gleichzeitig schlug Verkehrsminister Hermann jedoch einen Schutzstreifen vor und zwar „im Rahmen eines Modellvorhabens“. Diesen Vorschlag gab Sozialminister Manfred Lucha an die Gemeinden Bergatreute, Baienfurt und Baindt Mitte Dezember 2018 weiter. „Sollten die betroffenen Gemeinden daran Interesse haben, müssten deren Vertreter mit dem Ministerium in Kontakt treten“, heißt es in dem Schreiben an die Gemeinden.

Nonnenmacher: „Der Vorschlag ist Murks“

Dass die Gemeinde Bergatreute kein Interesse daran hat, wurde in der Gemeinderatssitzung schnell deutlich. Die Frage, die Bürgermeister Helmfried Schäfer und die Gemeinderäte beschäftigte, war, ob man den Vorschlag gleich ablehnen oder „das Ministerium selbst darauf kommen lassen soll, dass das kein Sinn macht“, so Schäfer. Gemeinderat Stephan Nonnenmacher bezeichnete den Vorschlag als „Murks“, der für Radfahrer keinen Mehrwert bringe. Der stellvertretende Bürgermeister Josef Forderer kritisierte den Schutzstreifen als „einen Versuch von Lucha, die Leut’ zu befriedigen“. Darüber hinaus schlug er vor, statt einen neuen Radweg zu bauen den Waldweg zwischen Bergatreute und Baienfurt zu teeren. Gemeinderätin Katrin Ziegler sprach sich dafür aus, den Vorschlag des Ministeriums nicht gleich abzulehnen. Dasselbe hatte auch Bürgermeister Schäfer in einem ersten Entwurf für einen Gemeinderatsbeschluss befürwortet.

In der Sitzung änderte Schäfer den Beschlussvorschlag. Nun sollte der Gemeinderat beschließen, den Schutzstreifen als „nicht zielführend“ abzulehnen, da „die Verkehrsbelastung der L 314 mit über 5000 Fahrzeugen am Tag sehr hoch ist“. „Bei der Ausweisung von Fahrradschutzstreifen besteht somit die Gefahr, dass es zu Unfällen kommen wird“, heißt es darin. Als Grund für die Änderung nannte Schäfer die Haltung der Kreistagsfraktion der Grünen und der Bürgermeister von Baienfurt und Baindt. Bei einem Arbeitstreffen vor zwei Wochen hatte sich Baienfurts Bürgermeister Binder mit den Grünen Kreisräten Bruno Sing, Ulrich Walz und Hildegard Fiegel-Hertrampf auf eine Ablehnung des Schutzstreifens verständigt. Laut Binder ging die Initiative für das Treffen von den Kreisräten aus. Der Baindter Gemeinderat folgte dieser Linie und hat bereits einen entsprechenden Beschluss gefasst. Nun stimmte auch der Bergatreuter Gemeinderat mehrheitlich für die Ablehnung. Als dritter Gemeinderat könnte Baienfurt am kommenden Dienstag dem Vorschlag des Ministeriums eine Absage erteilen.

Keine verlässliche und in die Zukunft gerichtete Sicherheit

In dem Beschlussvorschlag, der der „Schwäbischen Zeitung“ vorliegt, heißt es: „Leider kann in dem Modellvorhaben Schutzstreifen für Radfahrer keine verlässliche und in die Zukunft gerichtete Sicherheit gesehen werden… Die Gemeinde Baienfurt bittet deswegen Herrn Verkehrsminister Winfried Hermann eindringlich, aus Sicherheitsgründen und zum Wohle der Radfahrer an Leib und Leben, auf Landesebene einen separaten Radweg zu priorisieren und diesen auch sehr zeitnah zu verwirklichen.“