Frust bei Azubis: Diebe klauen selbst gebaute Sitzgruppe im Wald

Frust und Ärger bei Auszubildenden von Forst BW: Vor einem Jahr hatten sie am Jakobsbrünnele zwischen Baienfurt und Bergatreute neue Sitzgruppen gebaut. Dreiste Diebe haben jetzt das gesamte Holz einer der Sitzgruppe geklaut. Forst BW will Anzeige erstatten.

Der Rastplatz am Jakobsbrünnele nahe der Wolfegger Ach, auf halbem Weg zwischen Baienfurt und Bergatreute, soll Wanderer zum Verweilen einladen. Auch Autofahrer, die auf der nahe gelegenen Straße zwischen Baienfurt und Bergatreute unterwegs sind, können dort am Waldrand Pause machen.

Azubis machten aus einer Douglasie Tisch und Bänke

Weil das Areal in die Jahre gekommen und eingewachsen war, hat die Baindter Azubi-Gruppe der landeseigenen Forstverwaltung Forst BW vergangenen Sommer den alten Brunnen, Bänke und Tische runderneuert. Unter anderem bauten sie eine komplett neue Sitzgruppe mit Tisch und Bänken und bekamen den Name „Brunnenputzer vom Jakobsbrünnele“.

Das gesamte Holz einer Sitzgruppe wurde entwendet. Die Täter müssen gezielt vorgegangen sein, um alles abzumontieren und wegzubringen. (Foto: Forst BW)

Hierzu fällten sie eine 40 Meter hohe Douglasie, die besonders witterungsbeständiges Holz aufweist, wie Ausbildungsmeister Jürgen Schmid erklärt. Dann sägten die jungen Leuten den Baum in transportfähige Teile und brachten ihn zum Sägewerk, wo dicke Bretter geschnitten wurden. Diese wurden dann von den Azubis zu Tischen und Bänken weiterverarbeitet. Auch Metallunterkonstruktion wurden eingemessen und einbetoniert.

Der Ärger ist groß – Aber eines steht für die Gruppe fest

Jetzt ist die Stimmung bei den „Brunnenputzern“ am Boden: Das gesamte Holz einer Sitzgruppe wurde entwendet. Diebe haben es geklaut. Wer es war, ist noch unbekannt. Die Täter müssen aber gezielt vorgegangen sein, wie Geschäftsbereichsleiter Jürgen Holzwarth von Forst BW sagt: „Um das alles abzumontieren und wegzubringen, braucht man Werkzeug und ein geeignetes Fahrzeug.“

Jürgen Holzwarth findet diese Aktion „dreist und unverschämt“. Die Auszubildenden seien sehr verärgert, sagt er. „Das ist ein Schlag gegen die Motivation. Und auch der Glaube an die Gesellschaft wird etwas beschädigt.“

Immerhin hätten die Azubis sich bei dem Projekt viel Arbeit gemacht, so Holzwarth. Ausbildungsmeister Jürgen Schmid sagt: „Teilweise haben die Azubis für die Diebe Kommentare übrig, die nicht mehr zitierfähig sind. Wir sind alle sehr enttäuscht. Aber klar ist, wir bauen alles wieder auf, nur mit älterem Holz mit Patina, damit der Anreiz für die Diebe nicht mehr so groß ist.“

Forst BW hat Anzeige erstattet

Forst BW werde Strafanzeige gegen unbekannt erstatten, sagt Jürgen Holzwarth. Er bittet die Bevölkerung um Hinweise – entweder an Forst BW oder direkt an die Polizei.

Die Azubi-Gruppe Baindt mit ihrem Ausbildungsmeister Jürgen Schmid und Ausbildungsassistent Andreas Spehn kümmert sich um zahlreiche Erholungseinrichtungen im Altdorfer Wald und bekommt dabei manchmal auch Unterstützung der Gemeinden mit ihren Bauhöfen.

Namensgeber für das Jakobsbrünnele soll nach mündlicher Überlieferung ein Flaschnergeselle aus Bergatreute gewesen sein, der häufig in der Papierfabrik in Baienfurt arbeitete und auf dem Rückweg nach Bergatreute dort Rast machte, um sich am Brunnen zu erfrischen.