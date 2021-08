Feuerwehr befreit Betrunkenen aus Unfallauto

Die Feuerweh hat am Sonntag gegen 11.30 Uhr einen 44 Jahre alten Autofahrer aus seinem qualmenden Fahrzeug befreit. Laut Alkoholtest war der Mann stark betrunken.

Ein qualmendes Fahrzeug wurde den Rettungskräften laut Pressemitteilung am Sonntag gegen 11.30 Uhr an einer Bushaltestelle in Mittelurbach gemeldet. Der 44 Jahre alte Fahrzeuglenker konnte durch Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes aus seinem Kia befreit werden.

Eine Polizeistreife stellte an dem Wagen frische Unfallschäden und beim Fahrer deutlichen Alkoholgeruch fest. Nachdem ein Alkoholtest bei dem 44-Jährigen weit über zwei Promille ergeben hatte, musste der Mann die Beamten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Seinen Führerschein und den Fahrzeugschlüssel behielten die Polizisten ein.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der 44-Jährige zuvor auf der Kreisstraße zwischen Gwigg und Ankenreute von der Fahrbahn abgekommen war und einen Leitpfosten beschädigt hatte. Der Mann wird nun bei der Staatsanwaltschaft entsprechend angezeigt.