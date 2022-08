Fahrer nach Unfall verletzt

Mit Verdacht auf Verletzungen wurden zwei Autofahrer am Montagmorgen nach einem Verkehrsunfall in der Keltenstraße in ein Krankenhaus gebracht. Ein 28 Jahre alter Skoda-Fahrer übersah laut Polizeibericht während der Fahrt von Unterstocken nach Gambach eine von rechts kommende und vorfahrtsberechtigte VW-Fahrerin und prallte gegen das Auto der 50-Jährigen. Während an den Autos ein Schaden von jeweils rund 5000 Euro entstand, verletzten sich die beiden Beteiligten leicht. Rettungskräfte brachten sie zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Skoda des Unfallverursachers musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.