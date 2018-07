Erster Abschlussjahrgang verlässt Gemeinschaftsschule Bergatreute

Unter dem Motto „ein hervorragender Jahrgang“ haben die Schüler der Klassen 10 der Gemeinschaftsschule Bergatreute jetzt ihre Abschlussfeier gefeiert. Es ist der erste Jahrgang, der von Klasse 5 bis Klasse 10 auf der Gemeinschaftsschule war – quasi der Premierenjahrgang. Eltern, Freunde und das gesamte Lehrerkollegium waren zu diesem festlichen Anlass in den katholischen Gemeindesaal in Bergatreute eingeladen worden. Nach einem gemeinsamen Sektempfang begrüßte Rektor Andreas Reichle die Festgemeinde und sprach stolz vom Erfolg der Schule, 29 Absolventen als Gemeinschaftsschule erster Tranche entlassen zu können. „Wir als Schule haben das geschafft, Ihr als Schüler ebenso. Alle Kinder, die damals in der fünften Klasse eingeschult worden sind, haben einen Abschluss gemacht und ihren Platz, nachdem sie die allgemeine Schulpflicht in Bergatreute erfüllt haben, gefunden“, so der Rektor. Anschließend freute sich Bergatreutes Bürgermeister Helmfried Schäfer darüber, in diesem Jahr nicht nur ein neues Schulgebäude eingeweiht zu haben, sondern auch den ersten Gemeinschaftsschulabschlussjahrgang beglückwünschen zu können. Den Höhepunkt des Abends bildete die Zeugnisübergabe: Von den 29 Absolventen erhielten 21 ihre Mittlere Reife und acht ihren Hauptschulabschluss. Foto: GMS Bergatreute