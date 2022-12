Einbruch in Bergatreuter Metzgerei

Kurz vor 3 Uhr am frühen Dienstagmorgen ist in eine Metzgerei in Witschwende eingebrochen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hebelte der Täter eine Schiebetür auf und gelangte in die Räumlichkeiten. Er stahl einen dreistelligen Geldbetrag aus der Kasse der Metzgerei sowie diverse Wurstdosen. Der Inhaber wurde durch Geräusche auf den Einbruch aufmerksam, konnte den Täter aber nicht mehr stellen. Eine polizeiliche Fahndung nach dem Flüchtigen verlief bislang erfolglos. Der Einbrecher wird als etwa 180 Zentimeter groß und dunkel gekleidet beschrieben. Er soll auf seiner Flucht zwei Taschen mit sich geführt haben und möglicherweise mit einem Auto davongefahren sein. Der Polizeiposten Bad Waldsee bittet um Hinweise unter Telefon 07524/4043-0.