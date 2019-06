Ein Pfauenkleid zum Aufessen: Wieso privates Backen in der Region boomt

Während die traditionellen Bäckereien zunehmend Nachwuchssorgen plagen, boomt das Backen im privaten Bereich. Dabei geht es nicht um Apfel- und Kirschkuchen, sondern um kreative Tortenkunst. Eine Meisterin darin ist die Hobbybäckerin Antje Roth aus Bergatreute, die seit ein paar Jahren zu besonderen Anlässen oder Themen Torten gestaltet.

Eigentlich hat Antje Roth momentan überhaupt keine Zeit für ein langes Interview. In ihrer Wohnküche in Bergatreute sieht es eher nach einer Werkstatt aus, als nach heimischem Kuchenbacken. Und sie hat Stress heute Morgen, denn bereits nachmittags soll die Torte für den runden Geburtstag ihrer Mutter fertig sein. „Engel ohne Flügel nennt man Mama“, steht auf der Torte in schöner Schrift. Und just in den kunstvoll gestalteten Flügeln liegt heute der Frust. Sie sind zu schwer für die zierliche Torte geworden. „Jetzt muss ich sie neu machen“, seufzt die Bäckerin und erklärt gleichzeitig, warum das passieren konnte. Antje Roth hat den Grundstein für ihr Können schon vor ein paar Jahren in einem Backkurs erworben. Denn genaue Kenntnisse sind für diese Art des Backens und der speziellen Tortengestaltung erforderlich.

Je nach Kuchen dauert es drei bis vier Tage

An einem Tag kann man solche Kuchen nicht herstellen, je nach Aufwand braucht man dazu drei oder vier Tage. „Zuerst muss die Deko gefertigt werden, denn sie muss trocknen“, erklärt Roth. So auch die Engelsflügel. Dazu nimmt sie entweder eine spezielle Modelliermasse oder eine Blütenpaste. „Die härtet aus wie Stein“, meint sie. Spachtel, Messer, verschiedene Modellierwerkzeuge und Prägeformen, Lebensmittelfarbe oder Spray kommen zum Einsatz. Danach werden die einzelnen Kuchen gebacken, da die fertigen Torten oft mehrere Stockwerke haben. „Ich backe sie ähnlich wie einen Rührkuchen, schön saftig, weil ich Flüssigkeit hineingebe, beispielsweise Liköre oder neutral Milch“. Anschließend werden die Kuchen in Form geschnitten und gefüllt. Soweit ist das noch ein normaler Backvorgang. Was folgt ist die Gestaltung und die hat ihre Tücken. Auf die gut gekühlten Kuchen kommt die sogenannte Ganache. Die besteht aus aufgekochter Sahne, vermischt mit gehackter Kuvertüre, die dann auf die Torte gestrichen wird. „Das ist eine Mordssauerei“, sagt Roth. Aber damit könne man eben auch kleine Unregelmäßigkeiten ausgleichen, wenn man sie schön glatt verstreiche.

Torten in Form von Handtaschen und Schuhen

Es folgt der Fondant, eine weiche, gut formbare Masse, die hauptsächlich aus Zucker, Fett und Stabilisatoren besteht. Sie soll das Ganze umhüllen und für Festigkeit sorgen. „Wichtig ist, dass die Füllung nicht nach außen an den Fondant kommt, sonst löst er sich auf. Deshalb ist eine spezielle Fülltechnik nötig“, erklärt Roth. Auch das Aufziehen des Fondants hat seine Schwierigkeiten. „Immer wieder glattstreichen, anheben, glattstreichen und wieder anheben. Hier ist Geduld erforderlich, denn die Decke soll ja keine Falten bekommen“, so Roth. Zum Schluss wird dekoriert, je nach Material entweder geklebt, natürlich mit essbarem Kleber, oder die Figuren, Blätter, Blüten werden mit Zahnstochern befestigt. Essbar muss fast alles auf den Tortenkunstwerken von Antje Roth sein, darauf legt sie großen Wert. Deshalb ist ihr Fondant so dünn wie möglich gearbeitet, denn viele Kuchenesser mögen eine dicke Zuckerschicht nicht. Dazu ist Routine und Erfahrung nötig. „Am Anfang hat man schon noch Macken gesehen“, erinnert sie sich an ihre erste Torte vor Jahren zu Weihnachten, verziert mit einem Elch und Weihnachtssternen. „Aber ich habe immer neue Herausforderungen gesucht“, meint sie lachend. Ihre Fortschritte dabei sind offensichtlich. Heute fertigt sie für Freundinnen perfekte Torten in Form von Chanel-Täschchen, einem Stiletto oder eine Hochzeitstorte, auf der ein großer bunter Pfau thront.

Ihre Anregungen holt sie sich ab und zu im Fernsehen, wo schon seit geraumer Zeit Backwettbewerbe zu sehen sind sowie auf entsprechenden Messen. „Man kann für jede Kleinigkeit alles kaufen“ sagt sie und hat schon sehr viel in ihre Backleidenschaft investiert. Aber es soll für die 30-Jährige, die im anstrengenden Beruf der medizinischen Fachangestellten arbeitet, ein ausgleichendes Hobby bleiben. „Weil das so ein Riesenaufwand ist, mache ich das nur für die Familie, Freunde oder ganz besondere Anlässe“, sagt sie und ergänzt: „Und weil Zeit, Material und Stundenaufwand eigentlich unbezahlbar sind.“ Schließlich kostet schon ein Kilo Fondant, das für zwei Tortenstockwerke reicht, etwa zehn Euro. An Wettbewerben nimmt Antje Roth nicht teil. Ihr gehe es zwar auch um das Aussehen ihrer Torten, im Vordergrund stehen aber immer noch Geschmack, Genuss und vor allem Frische.

Ihre Mutter und die Geburtstagsgäste werden begeistert sein. Denn im Innenleben der Engelstorte steckt im Erdgeschoss ein Red-Velvet-Teig mit Buttermilchzitronencreme und im ersten Stock ein saftiger Zucchinikuchen. Auch die kunstvollen neuen Engelsflügel, jede Feder einzeln ausgestochen, jetzt eine Nummer kleiner, halten perfekt.