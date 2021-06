Diebe stehlen Leergut aus Getränkemarkt

Pfandflaschen und -kisten mit einem Gesamtwert von über 130 Euro haben Unbekannte in der Zeit zwischen Sonntag, 23.30 Uhr, und Montag, 1 Uhr, vom Firmengelände eines Getränkemarktes in der Kapellenstraße in Bergatreute entwendet.

Der Polizeiposten Bad Waldsee ermittelt laut eigenen Angaben wegen Diebstahls und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 07524/40430 zu melden.