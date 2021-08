Der größte Erfolg der Vereinsgeschichte

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit seinen 100 aktiv spielenden Mitgliedern stellt der TC 99 Bergatreute acht Mannschaften, die in der Aktivenrunde und zwei, die in der Hobbyrunde des WTB gemeldet sind.

Drei der aktiven Mannschaften errangen in ihrer jeweiligen Spielklasse die Meisterschaft und sicherten sich den Aufstieg in die nächst höhere Klasse. Am letzten Spieltag erspielten sich die Spieler der Herren 2 den Titel und Aufstieg mit einem 5:1 Sieg gegen ihren bislang punktgleichen Gegner. Mit 4:0 Punkten beendeten sie die Saison 2021.

Ebenfalls ungeschlagen wurden die Herren 65/1 Meister der Bezirksklasse 1 und sicherten sich den Aufstieg in die Staffelliga. Auch hier fiel die endgültige Entscheidung erst am letzten Spieltag. Den größten Erfolg der Vereinsgeschichte erzielten die Herren 60. Nach dem vorletzten Spieltag war die Meisterschaft sicher, denn der Tabellenzweite verlor ein weiteres Spiel, Bergatreute war bis dahin ungeschlagen. Mit 4:1 Punkten errangen die Herren 60 die Meisterschaft in der Verbandsliga und sicherten sich den Aufstieg in die Oberliga. Meisterlich wurde der Aufstieg, dank einer großzügigen Spende des Malergeschäfts Giray Bergatreute, gefeiert. Allen drei Mannschaften einen herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg im Jahr 2022.