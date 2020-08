Brücke stoppt Fahrt im Rausch

Ernüchternd ist am frühen Donnerstagmorgen in Bolanden die Fahrt eines 20-jährigen Mannes geendet, als er mit seinem Citroen betrunken und unter Drogeneinfluss stehend eine Brücke streifte, teilt die Polizei mit.

Gegen 5 Uhr hörte eine Bolander Bürgerin einen Knall in ihrer Nähe und verständigte die Polizei. Die Streife traf an der Brücke über die Wolfegger Ach auf die Insassen eines Citroens, dessen Fahrer die Betonumrandung gestreift hatte. Der 20-Jährige hatte zuvor getrunken, was sich in einem Atemalkoholergebnis von 1,54 Promille deutlich zeigte. Außerdem stand er unter Drogeneinfluss. Ein Urintest verlief positiv auf THC, dem Wirkstoff der Cannabispflanze. Einen Führerschein hatte der Unfallverursacher nicht. Er muss sich jetzt wegen mehrerer Verkehrsvergehen und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.