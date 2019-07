In Engenreute haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag an der Gemeindestraße von Engenreute nach Löffelmühle etwa zwei Festmeter Buchenbrennholz entwendet, das bereits auf eine Länge von 33 Zentimetern gesägt und teilweise schon gestapelt war. Laut Polizei sei davon auszugehen, dass das Brennholz auf ein Fahrzeug oder einen Anhänger aufgeladen wurde. Hinweise hierzu erbittet der Polizeiposten Bad Waldsee.