Brand in Witschwende

Glück gehabt hat ein Bewohner von Witschwende, der am Sonntagmittag in seinem Wohnhaus unfreiwillig einen Brand verursacht hat. Der 76 Jahre alte Mann wollte laut Polizei in seinem Ofen ein Feuer entzünden, als ihm dabei alte Glut auf einen vor dem Ofen gelagerten Holzstapel fiel. Dieser begann zu qualmen und mehrere Scheite entzündeten sich. Die alarmierte Feuerwehr löschte das Holz und lüftete die verrauchte Wohnung durch. Schaden am Gebäude entstand nicht, der Senior blieb unverletzt.