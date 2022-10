Berufsorientierung an der GMS Bergatreute

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Gemeinsam mit 6 interessierten Zehntklässlern machte sich die Karrierebegleiterin Sarah Schuler von der Gemeinschaftsschule (GMS) Bergatreute, auf zur Firma Mast in Bad Waldsee. 6 Jungs, die Interesse am Handwerk haben und sich überlegen im kommenden September in eine Ausbildung zu starten.

In Empfang genommen wurden Sie von den Ausbildungsleitern Herrn Kümmerle und Herrn Maurer. Diese führten die Interessierten in 2 Kleingruppen durch den Betrieb und beantworteten allerhand Fragen zu den Berufen des Werkzeugmechanikers, des Verfahrensmechanikers und des Mechatronikers. Natürlich immer auf dem Hintergrund der Werkstoffe Plastik und Kautschuk. Doch auch Industriekaufleute bildet die Firma Mast aus. Auch hier konnten sich die Jugendlichen informieren.

Es war ein aufschlussreicher und interessanter Vormittag mit viel Qualität aufgrund der Kleingruppen. Mit einer Butterbrezel im Magen, vielen Informationen und einem mit eigenem Namen versehenen Kugelschreiber im Gepäck, traten die Jugendlichen schlussendlich die Heimreise nach Bergatreute an. Danke an Herrn Maurer und Herrn Kümmerle für die viele Zeit, die Sie sich genommen haben!