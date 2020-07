Bergatreuter lassen sich ihren Feiertag nicht nehmen

„Mit Maria auf den Wegen des Lebens“ – so war dieses wohl in der 334-jährigen Geschichte der Bergatreuter Wallfahrt stehende Motto noch nie so real gegenwärtig vor Augen. Trotz Corona-Einschränkungen konnte Pfarrer Stegmaier die gut besuchten Festgottesdienste am vergangenen Donnerstag in der Früh und in einer Abendmesse abhalten. Ohne Kirchenchor, dafür mit einer Vorsängergruppe unter der Leitung von Organistin Claudia Bentele und Dirigent Alexander Dreher, instrumental begleitet und in kleiner Besetzung, verliehen dem Fest doch ihren freudigen und würdevollen Rahmen, teilen die Veranstalter mit.

Die wenigen Plätze in der Wallfahrtskirche wurden nach Anmeldung gleich besetzt und auch die Plätze vor der Kirche, von wo das Hochamt über Lautsprecher übertragen wurde, blieben nicht vakant. Weihbischof Karrer hatte sich trotz der Festpredigt beim Blutfreitag in Weingarten zur Absage als Festprediger in Bergatreute entschieden.

Geistliche Begegnungsstunden

Der Besuch Marias bei ihrer Verwandten Elisabet im bergigen Land von Judäa stand laut Mitteilung im Mittelpunkt der nicht abgehaltenen Prozession um den Ösch. So waren es Frauen der Pfarrei die sich mit meditativen Texttafeln an verschiedenen Stationen auf dem alt hergebrachten Prozessionsweg mit dem Weg Marias zu Elisabet befassten. Einzelne Pilger konnten so gelungen die Stationen Marias nachempfinden und beim geistigen Ziel – dem Heiligtum der Muttergottes vom Blut – in Stille und Gebet verweilen.

Nachmittags wurden in geistlichen Begegnungsstunden für Erstkommunionkinder und Firmlinge besondere Gottesdienstangebote geschaffen, die gerade Jugendliche für die Gottesmutter Maria und für das was in Bergatreute über 334 Jahre gelebt und geglaubt wird, der jungen Generation verständnisvoll übermittelt.

Chancen für die Zukunft?

So war dieser in Pandemiezeit klein gehaltener Festtag, begonnen von einer ebenso kleinen Tagwach-Besetzung des Musikvereins, zwar ohne die Prozession um den Ösch und ohne das anschließende Pfarrgemeindefest gewöhnungsbedürftig und anders. Andererseits bieten sich hieraus auch Chancen gewohnte Traditionen mit neuen Ideen zu verknüpfen. Bleibt zu hoffen, dass sowohl Blutfreitag in Weingarten, als auch das Wallfahrtsfest Maria Heimsuchung in Bergatreute im kommenden Jahr wieder allen Pilgern und Gläubigen ein kurzer Moment der Rast im geschäftigen Umtrieb des Alltags bietet, heißt es abschließend in der Miteilung.