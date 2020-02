Bergatreuter Karrieretag erneut ein Erfolg

Gespannt und voller Erwartung waren die Klassen 7, 8 und 9 der Gemeinschaftsschule (GMS) Bergatreute kürzlich zum „2. Bergatreuter Karrieretag“ gestartet. Dieser findet dort laut einer Pressemitteilung der Schule alle zwei Jahre statt.

Rektor Andreas Reichle betonte die Wichtigkeit einer frühen und fundierten Berufsorientierung. Der „Bergatreuter Karrieretag“ habe sich hierbei in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Bestandteil entwickelt, so Reichle gemäß dem Schreiben weiter.

Dies sei für die Jugendlichen und die Unternehmen gleichermaßen eine Win-Win-Situation. Denn die beteiligten Unternehmen könnten so dem Fachkräftemangel entgegenwirken und die Schüler hätten eine tolle Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen und sich über Ausbildungsmöglichkeiten in der Region zu erkundigen.

Bereits vor dem Karrieretag äußerten die Schüler gezielt Wünsche und Vorlieben für bestimmte Berufe und besprachen diese mit ihren Eltern, Lehrern oder der hauseigenen Bergatreuter Karrierebegleitung Sarah Schuler. Diese wurden anschließend auf eine Auswahl der 13 teilnehmenden Unternehmen übertragen und daraus eine Art „Fahrplan“ für den Karrieretag festgelegt.

Neu an dem Bergatreuter Konzept sei es, dass die GMS Bergatreute einen Ort der Begegnung schafft, in dem die Kontaktaufnahme zwischen bewusst handelnden Jugendlichen und gezielt beratenden Unternehmen in einem sehr persönlichen Rahmen stattfindet, heißt es in dem Pressebericht. Durch praktische Methoden, Anschauungsmaterial, Präsentationen, Videos und Gespräche konnten sich die Schüler in Kleingruppen einen Eindruck von unterschiedlichen Ausbildungsberufen und den regionalen Betrieben verschaffen.

Auch der Berufsberatungslehrer und Mitorganisator Frank Böhler lobte die Veranstaltung. Denn bei groß angelegten Bildungsmessen würden die jungen Leute das Potenzial solcher Veranstaltungen nur selten ausschöpfen. Zu groß seien hier oft die Hürden der Kontaktaufnahme.

Am Ende der Veranstaltung wertete Rektor Reichle den Tag als vollen Erfolg und sprach den Firmen Knecht Maschinenbau, Elektro Küble, Zahnarzt Weiger, Präg Haustechnik, Schreinerei Sonntag, Schuler Pressen Weingarten, Omnibus Müller, Berufsbildungswerk Adolf Aich, Schornsteinfeger Wurm, Grieshaber Logistik, Krumbach Mineralbrunnen, Mast Kunststoffe und der Polizei Weingarten seinen Dank aus und lobte die gewinnbringende Kooperation mit den Betrieben.