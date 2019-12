Bergatreute im Zeichen des Wassers

Bergatreute kann sich im kommenden Jahr wieder über einen eigenen Kalender mit Motiven aus dem Gemeindegebiet freuen. Wie Fotograf Klaus Wäscher mitteilt, zieht sich das Thema „Wasser“ diesmal wie ein roter Faden durch die vier Jahreszeiten. So ist im Juli zum Beispiel eine putzige Nilgansfamilie auf einem See zu sehen. Aber auch der Kiliansweiher im Februar, der Tobelbach im Mai oder aber fahrende nasse Autoreifen bei einer „Spritztour“ im April sind abgebildet. Unter den Fotos ist nicht nur der jeweilige Monat aufgeführt, es gibt außerdem interessante Informationen zu den Abbildungen zu lesen. Derzeit seien 90 Kalender gedruckt, „bei Bedarf kann ich aber nachdrucken lassen“, teilt der Fotograf mit. Der Kalender ist zum Preis von zwölf Euro im Bergatreuter Rathaus (Bürgerbüro), bei der Bäckerei Hoh oder direkt bei Klaus Wäscher (E-Mail an fotos@klaus-waescher.de) zu erwerben. Foto: Klaus Wäscher