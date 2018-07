Bergatreute dehnt Ferienbetreuung aus

In der Regel sind länger Ferien, als berufstätige Eltern frei nehmen können. Für solche Familien erleichtert sich die Ferienplanung durch ein Angebot der Gemeinde Bergatreute, das im Vergleich zum vergangenen Jahr nochmals ausgeweitet wurde.

Nicht nur in den letzten beiden Sommerferienwochen, sondern heuer auch in der Osterzeit vom 26. bis 29. April sowie an den beiden ersten Sommerferientagen, 28. Und 29. Juli, wird es unter Regie der örtlichen Jugendbeauftragten werktags von 7 bis 13 Uhr eine Ferienbetreuung geben. Vorausgesetzt, es melden sich mindestens sieben Kinder an.

Bei geringerer Teilnehmerzahl würde sich das geplante Spiele-, Ausflugs- und Beschäftigungsangebot nicht finanzieren. Darum müssen sich die Familien bereits jetzt verbindlich im Rathaus anmelden; bei Absage gibt es Geld zurück. Die Teilnahmegebühren liegen für den Einzeltag bei zehn Euro, für die ganze Woche bei 35 Euro.

Übrigens steht das Angebot nicht nur Bergatreuter Kindern, sondern – wenn noch Plätze frei sind – auch Auswärtigen zur Verfügung. (weg)