Ein durch die Unwetter umstürzender Baum hat am frühen Freitagmorgen am Pfaffenberg in Bergatreute Autos beschädigt.

Der Baum stürzte nach Angaben der Polizei auf drei geparkte Fahrzeuge. An den abgestellten Pkw der Hersteller Skoda, Dacia und Opel entstand ein Sachschaden von rund 25 000 Euro. Die Feuerwehr entfernte den Baum von den Pkw und zersägte ihn, sodass er von der Straße geräumt werden konnte. Personen kamen durch den umstürzenden Baum nicht zu Schaden.