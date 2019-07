Azubi-Filiale der VR Bank bewährt sich erneut

Fünf Tage lang haben sechs Auszubildende der VR Bank Ravensburg-Weingarten eigenverantwortlich die Leitung der Filiale in Bergatreute übernommen.

Das Aufgabenspektrum der Auszubildenden während der Woche war laut einer Pressemitteilung des Geldinstituts sehr vielfältig: „Schon früh morgens haben wir alles für den Kundenverkehr vorbereitet“, berichtet Lara Schmalz, die gemeinsam mit Amelie Zimmermann die Leitung der Azubi-Filiale übernahm. Neben dem regulären Kundengeschäft am Schalter wurden auch umfassende Beratungen mit Kunden geführt. Während Beratungen zu allgemeinen Kontoangelegenheiten liefen, war zugleich das Thema Online-Banking sehr gefragt. „Vor allem das positive und konstruktive Feedback unserer Kunden nach jeder Beratung gab uns ein gutes Gefühl für unsere Arbeit“, zieht Amelie Zimmermann ein Fazit.

In Kooperation mit der Humpis-Schule in Ravensburg hielten Amelie Zimmermann und Alina Kopf im Rahmen der Azubi-Filiale einen Vortrag über den Ausbildungsberuf Bankkauffrau/-mann. So bekamen die Schüler einen Einblick aus erster Hand.