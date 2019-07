Azubi-Filiale 2019 steht in Bergatreute

Neben dem Schlüssel zur Geschäftsstelle in Bergatreute bekommen die sechs Auszubildenden Adelina Ermandtraut, Alina Kopf, Lara Schmalz, Amelie Zimmermann, Bettina Panzer und Michael Schönweiler auch viel Verantwortung überreicht. Denn am 15. Juli wird Wilfried Fleischer, langjähriger Geschäftsstellenleiter in Bergatreute, ihnen den Schlüssel zu seiner Geschäftsstelle an die motivierten Nachwuchskräfte übergeben. Für eine Woche werden diese die Filiale dann eigenverantwortlich führen – vom Service am Schalter bis hin zur Kundenberatung liegt alles in der Verantwortung der Auszubildenden, heißt es in einer Pressemitteilung des Geldinstituts.

„Die Azubi-Filiale ist fest in unserem Ausbildungsplan verankert. Sie bietet unseren Nachwuchskräften eine einmalige Gelegenheit Erfahrungen in der Beratung zu sammeln und eigenverantwortlich zu arbeiten“, wird Personalleiterin Vera Waldvogel in dem Pressetext zitiert. Die Auszubildenden selbst freuen sich einfach nur auf ihren Einsatz: „Die Planungen laufen bereits seit vielen Wochen und wir haben zahlreiche Beratungstermine vereinbaren können. Jetzt warten wir darauf, dass es endlich losgeht!“, so Lara Schmalz in dem Schreiben.