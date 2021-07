Auszeichnung zur „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen der Siegelverleihung „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ wartete auf die Schüler und Schülerinnen aus den Klassen 7, 8 und 9 ein spektakuläres Programm. Organisiert von Schulsozialarbeiterin Sarah Schuler durfte Rektor Andreas Reichle und die circa 70 SchülerInnen sowie deren LehrerInnen den Komiker und Motivationscoach Osman Citir, den Schauspieler, Kabarettist und sogleich auch Pate der Auszeichnung Ulli Böttcher sowie Andreas Haiß in der Festhalle in Bergatreute begrüßen.

Vor der Siegelübergabe durch Andreas Haiß war einiges geboten. Nach einleitenden Worten von Respektcoach Fatma Walther-Abdeldaiem zog Osman Citir die SchülerInnen mit seinem humorvollen Motivationsprogramm, welches aber auch immer wieder ernsthafte und zum Nachdenken anregende Passagen hatte, in seinen Bann. Durch seine authentische Art schaffte er es, die Jugendlichen zu begeistern und verschaffte sich ungeteilte Aufmerksamkeit. So nahmen die Jugendlichen mit, was sie selbst tun können, um erfolgreich durchs Leben zu gehen.

Im Anschluss übernahm Pate Ulli Böttcher das Wort und erzählte den SchülerInnen auf amüsante Art eine Anekdote aus seinem Leben, bei dem die Jugendlichen erfuhren was es heißt, soziale und gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen und Courage zu zeigen.

Danach folgte die Siegelübergabe der Landeskoordination für Schule ohne Rassismus in Person von Andreas Haiß an die beiden Schülerinnen und Mitinitiatoren Jamie-Lee Beckemeyer und Emma Brauchle.

Wer meinte, mit den Danksagungen von Rektor Reichle an die Gäste, den „CJD“, den „JMD“ und „Demokratie Leben“, die den Tag erst möglich machten, war das Ende der Veranstaltung erreicht, lag falsch. Bei den abschließenden Workshops lernten die SchülerInnen Osman Citir noch etwas näher und von seiner privaten Seite kennen. Darüber hinaus hatten sie die Möglichkeit auf die Fragen, die ihnen unter den Nägeln brannten, Antworten zu bekommen und Autogramme einzuheimsen.

Nach Veranstaltungsende hörte man Schülerkommentare, wie „Erst dachte ich ja, das Ganze wird ziemlich langweilig, aber im Nachhinein war’s echt cool.“ und bestätigte somit auch Sarah Schulers Bilanz von einer durchweg positiven und gelungenen Veranstaltung.