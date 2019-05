Keine Verletzten aber Sachschaden von rund 7000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr in der Ravensburger Straße in Bergatreute gefordert. Der 45-jährige Fahrer eines Lieferwagens war laut Polizei an der Bushaltestelle „Am Pfaffenberg“ vermutlich infolge Unachtsamkeit auf den Linienbus eines 29-Jährigen aufgefahren, der ordnungsgemäß mit eingeschalteter Warnblinkanlage an der Haltestelle stand.