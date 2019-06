Auf dem Ährenhof soll Solawi Früchte tragen

Eine vierte solidarisch geführte Landwirtschaft (Solawi) im Landkreis Ravensburg soll in Bergatreute gegründet werden. Zwei junge Familien arbeiten auf dem Ährenhof dafür, dass sie als Erzeuger mit den Verbrauchern eine Partnerschaft eingehen können, von der beide Seiten profitieren. Konkret bedeutet das, dass die Mitglieder einer Solawi Kosten der landwirtschaftlichen Arbeit mittragen und im Gegenzug dafür einen Anteil der hergestellten Lebensmittel bekommen.

Giesenweiler ist ein kleiner Weiler in der Gemeinde Bergatreute. Ruhig und idyllisch gelegen hat man unwillkürlich den Eindruck, dass hier die Welt noch in Ordnung ist. Kühe grasen friedlich, Hühner picken und scharren, Kinder spielen ohne Zaun und Straßenlärm ist hier Fehlanzeige. Vermutlich hat auch diese Idylle dazu beigetragen, das neue Projekt der Solidarischen Landwirtschaft hier umzusetzen.

„Keine reine Milchwirtschaft“

Lukas Cimander hat vor einem halben Jahr den bestehenden, mit Milchwirtschaft betriebenen elterlichen Hof übernommen. „Wir haben uns überlegt, dass wir keine reine Milchwirtschaft als Familienbetrieb weiterführen wollen“, sagt er. Da er und seine Frau Miriam nicht nur die entsprechenden landwirtschaftlichen und gärtnerischen Ausbildungen haben, sondern auch beide schon im Verein der Solidarischen Landwirtschaft Ravensburg gearbeitet haben, lag die Umsetzung einer neuen Solawi in Giesenweiler nahe.

Unterstützung holten sich die beiden von Thomas und Franziska Stemmer, die mit handwerklicher und biologisch-dynamischer Ausbildung ebenfalls vom Fach sind. Es geht jetzt darum, auf dem Demeterhof für die Solawi Mitglieder zu finden. Miriam Cimander erklärt das Prinzip von Solawi: „Normalerweise trägt der Bauer witterungsbedingt alleine das Risiko der Ernte. Bei Solawi tragen alle gemeinsam das Risiko“. Am Anfang treffen sich die Mitglieder und das Budget wird festgelegt. Es wird gemeinsam besprochen, was angebaut werden soll. „Die Mitglieder sollen das mittragen und einbezogen werden“, so Cimander. Festgelegt wird ein fester Betrag, den die Mitglieder monatlich zahlen. Gerechnet wird das in Anteilen, ein Anteil ist der Bedarf einer Person. „Dabei soll auch auf die wirtschaftliche Situation der Mitglieder unter Solidaritätsaspekt Rücksicht genommen werden“. Im Gegenzug wird die gesamte Ernte aufgeteilt. Das kann in der Hauptsaison zweimal wöchentlich und im Winter entsprechend weniger sein.

„Die Angebotspalette soll so breit wie möglich sein, so dass für die Leute eine ausgewogene Versorgung besteht“, so der Plan. Gemüse, Salat, Eier, aber auch Fleisch soll zukünftig im Angebot sein. Momentan geben 40 Kühe Milch für die Käserei Leupolz und 40 Hektar Getreide und Grünland werden bewirtschaftet. „Die Milchwirtschaft wollen wir beibehalten“, meint Thomas Stemmer. Im Bau ist aktuell ein großes Gewächshaus für die Gemüseanzucht. „Wir wollen einen Wagen als fahrbaren Stall für die Hühner“, sagt Franziska Stemmer. So kann das Gehege für die Hühner wöchentlich neu versetzt werden, die Eierleger picken immer auf frischem Gras und haben abends doch ihren gewohnten Stall, eben nur im Wagen. Männliche Küken werden hier nicht geschreddert. „Wir wollen Zwei-Nutzungs-Hühner“, sagt Stemmer und erklärt: „ Die werden nicht so dick und legen auch nicht so viele Eier, aber das ist dafür eine ausgeglichene Züchtung“.

Wichtig ist für alle ein sinnvoller Kreislauf auf dem Hof. Das bedeutet zum einen, dass das Futter für die Tiere selbst angebaut wird. „Wir sind nicht angewiesen auf Sojafutter, für das der südamerikanische Regenwald abgeholzt wird“, meint Miriam Cimander. Zum andern sind soviel Kühe auf dem Hof, dass mit dem Mist ausreichend gedüngt werden kann. Nicht mehr und nicht weniger. „Es geht bei allem um das richtige Maß“, so Lukas Cimander und lädt ein: „Die Leute bekommen alle Infos und können sich hier alles anschauen“.Gerne könnten sich die Mitglieder auch bei der Ernte solidarisch zeigen. Viel zu tun sei in der Hauptsaison immer und da seien helfende Hände gerne willkommen. Im Herbst soll die Sache richtig starten und eine erste Mitgliederversammlung stattfinden. Angestrebt werden in der Zukunft 120 Anteile.

Die Solawi

Die Solawi in Bergatreute ist die vierte im Landkreis Ravensburg. Weitere sind auf dem Hof Stiefel in Hübscher bei Ravensburg, auf dem Biohof Wild in Bad Waldsee-Unterurbach und die Hühner-Solawi in Berg. Das Netzwerk Solidarische Landwirtschaft ist eine gemeinnützige Organisation, die Erzeuger und Verbraucher dabei unterstützt, eigene Solidarische Landwirtschaften zu gründen. In Deutschland gibt es 200 Betriebe, die nach diesem Wirtschaftsmodell arbeiten (www.solidarische-landwirtschaft.org)