Auf Bergatreute kommen harte Zeiten zu

Im ersten doppischen Haushalt der Gemeinde Bergatreute sieht es ganz gut aus, weil unterm Strich sogar ein kleines Plus steht. Doch das täuscht. Daraus machten sowohl Kämmerer Gerhard Staiger als auch Bürgermeister Helmfried Schäfer keinen Hehl in der Gemeinderatssitzung am Montagabend. Denn in den nächsten Jahren wird der Bau des fünf Millionen Euro teuren neuen Kindergartens ordentlich zu Buche schlagen und das Ergebnis kräftig ins Minus drücken. Heißt für die strukturschwache Gemeinde Bergatreute: sparen.

„Es gibt immer investive Phasen, Erholungsphasen und Ansparphasen. Jetzt müssen wir investieren und zum Kindergarten gibt es keine Alternative, weil wir keinen Platz haben und die alten Gebäude dem Standard nicht mehr genügen“, erklärte Schäfer in der Sitzung. Für den Kindergarten holte sich die Gemeindeverwaltung beim Gemeinderat eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von fünf Millionen Euro. Denn man müsse in Zukunft insgesamt vier Millionen Euro neue Schulden aufnehmen, erklärte Staiger, um für den Kindergartenbau gerüstet zu sein. Und als die Gemeinderäte den Schuldenstand von knapp fünf Millionen Euro erstaunt kommentierte, entgegnete Staiger: „Bis jetzt isch no alles wunderbar.“ Und der Bürgermeister: „Des kommt alles no.“ Ein kleiner Lichtblick für die Gemeinde sind Zuschüsse für den Kindergartenbau in Höhe von 750 000 Euro vom Landessanierungsprogramm und voraussichtlich 500 000 Euro aus dem Ausgleichsstock.

Größte Investitionsmaßnahme mit 720 000 Euro wird 2019 der neue Kreisverkehr an der Landesstraße 314 in Richtung Roßberg sein.

Aufatmen können auf jeden Fall die Bürger und Unternehmen in Bergatreute, was die Steuersätze anbelangt. Im laufenden Jahr wird nichts geändert. Sowohl die Grundsteuern A und B als auch der Gewerbesteuersatz bleiben beim Hebesatz von 340 v.H. „Wir wollen unsere Steuersätze so belassen, wie sie sind. Was 2020 kommt, sei dahingestellt“, sagte Staiger und gab mit diesem Satz Anlass zur Überlegung, dass es im kommenden Jahr zu Steuererhöhungen kommen könnte, um das Großprojekt Kindergarten und die laufenden Ausgaben stemmen zu können.

Gebühren für Betreuung in Schule?

Die Flächengemeinde Bergatreute mit ihren rund 3100 Einwohnern hat ein großes Problem: Sie ist strukturschwach. Das Gewerbesteueraufkommen ist im Verhältnis zu anderen Kommunen dieser Größe relativ klein. Wie im vergangenen Jahr rechnet die Kämmerei mit Gewerbesteuereinnahmen von lediglich einer halben Million Euro. Andere Gemeinden haben da einen Millionenbetrag stehen. Zum Vergleich: Die Einnahmen aus der Einkommensteuer belaufen sich in Bergatreute auf gut zwei Millionen Euro. Damit ist dieser Posten fast viermal so hoch. Die Schlüsselzuweisungen vom Land kommen im Haushalt 2019 auf auf knapp 1,7 Millionen Euro.

Gemeinderat Josef Forderer (FWV) kommentierte die Haushaltslage wie folgt: „Unsere Perspektive sehe ich nicht rosig, die sehe ich eher düster.“ Wenn jetzt noch eine Erhöhung der Kreisumlage dazu käme, könnte das Bergatreute Schwierigkeiten bereiten. Er bezog sich auch auf das Thema Gewerbe. „Wir können keine Gewerbegebiete ausweisen. Das ist ein großes Problem. Unsere Schwimmhalle konnte man schließen und sagen: Das war Luxus. Aber unsere Gemeindehalle können wir nicht einfach schließen“, so Forderer. Bürgermeister Schäfer schloss sich den Worten Forderers an. Da sich die Gewerbegebiete nicht weiterentwickeln, stagniere das Gewerbesteueraufkommen, gleichzeitig würden die gesetzlichen Verpflichtungen an die Gemeinden ständig steigen. „Das bringt uns in eine Zwickmühle“, so Schäfer.

Diese Situation brachte die Gemeinderäte zur Überlegung, ob man von den Eltern nicht „einen kleinen Betrag“ für die Betreuungskosten an der Schule verlangen könnte, wie sich Gemeinderätin Sabine Ast (FWV) ausdrückte. Andere Gemeinden täten das auch. Sozial Schwächere könnten unterstützt werden. Jsoef Forderer und auch Gaby Nonnenmacher (UWV) stimmten ihr zu. Der Kämmerer wies darauf hin, dass man in Bergatreute eine Ganztagsschule habe und Betreuung anbieten müsse. „An dem werden wir uns auch nicht gesundstoßen“, sagte Staiger mit Bezug auf die Gebühren. Letztlich sicherte der Bürgermeister zu, sich bei anderen Schulen zu erkundigen, wie das dort gehandhabt wird. „Was Sinn macht, muss dann nicht öffentlich diskutiert werden“, so Staiger.

Am Ende verabschiedete der Rat den Haushalt einstimmig.