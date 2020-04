Als Hausmeisterehepaar waren sie die gute Seele der Schule

Das Ehepaar Ursel und Horst Schierjott konnte am 10. April ein ganz besonderes Jubiläum feiern: 60 Jahre sind sie nun schon miteinander verheiratet und haben in den gemeinsamen Jahren schon viel erlebt. Aufgrund des Coronavirus musste die Feier laut einer Pressemitteilung der Gemeindeverwaltung verschoben werden, sie werde aber zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

Kennengelernt hatten sich die beiden bei einer Tanzveranstaltung in einer Wirtschaft. Jahrzehntelang waren die beiden als Hausmeisterehepaar in einem Gymnasium in Halle/ Saale beschäftigt und waren dort sozusagen die gute Seele der Schule.

Da ihre Kinder durch einen Arbeitsplatzwechsel vor Jahren nach Bergatreute umgezogen sind, hatte sich das Ehepaar Schierjott im Rentenalter ebenfalls zu einem Umzug nach Bergatreute entschlossen, um mit der Familie zusammenbleiben. Gemeinsam mit ihrem ältesten Sohn haben sie dort ein Haus gebaut. Weitere Familienmitglieder wohnen unmittelbar in der Nähe, sodass die beiden eng in die Familie eingebunden sind.

Zu diesem besonderen Ereignis erreichte das Rathaus noch ein Gedicht der Familie, das die Verwaltung in dem Schreiben wiedergibt: „60 gemeinsame Ehejahre sind es wert, dass man dies besonders ehrt. Freud und Leid, Sorgen und Dankbarkeit, alles hatte darin seine Zeit. Die besten Glückwünsche von euren Kindern, Enkel und Uhrenkeln. Schön, dass es euch gibt.“