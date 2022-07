Albvereinsfest am Bierkeller in Bergatreute

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zweijähriger Pause konnten der Albverein Bergatreute am Sonntag, 17. Juli zu seinem traditionellen Fest am Bierkeller einladen. Am Samstag wurden die Zelte des Zeltlagers aufgeschlagen, sowohl als Schattenspender für die Gäste und natürlich für die Albvereinsküche. Am Sonntag zeigte sich der Sommer dann von der schönsten Seite. Bereits in der Mittagszeit waren die meisten Plätze belegt, und die Gäste rund um Bergatreute wurden von der Albvereinküche verköstigt. Auch an die kleinen Gäste wurde gedacht und sie konnten auf dem Spielplatz verweilen oder im Gewölbe des Bierkellers basteln und malen. Die Musikanten von „Katzawäldele“ unterhielten die Gäste mit stimmungsvoller Blasmusik. Das Publikum war begeistert von den Instrumentensoli und Gesangseinlagen der kleinen, aber feinen Kapelle. Am späten Nachmittag bedankte sich Vorstand Rudi Küble für die musikalische Darbietung der Musikanten, sowie bei den vielen Helfern und freut sich schon auf das nächste Jahr auf das Albvereinsfest am Bierkeller.

Bevor es dunkel war, sind alle Zelte schon wieder abgebaut und aufgeräumt worden. Weit weg kommt die Ausstattung aber nicht, denn ab 1. August wird das zweiwöchige Zeltlager der Albvereinsjugend am Buchsee bei Blitzenreute aufgebaut. Nachdem es 2020 komplett ausgefallen ist und letztes Jahr mit der Hälfte der Kinder durchgeführt wurde, wird es dieses Jahr wieder mit circa 70 Teilnehmern stattfinden.