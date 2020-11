Achtklässlerinnen lernen Selbstbehauptung

Die Achtklässlerinnen der Gemeinschaftsschule Bergatreute sind in den Genuss eines exklusiven Workshops mit der ehemaligen Kriminalbeamtin Manuela Dirolf gekommen. Wie die Schule mitteilt, ging es dabei um das Thema „Selbstbehauptung“.

Manuela Dirolf, nun als Heilpraktikerin für Psychotherapie in Überlingen und Ravensburg tätig, faszinierte die zehn Mädchen bei ihrem kurzweiligen und abwechslungsreichen Workshop. Sie erklärte den Schülerinnen die Funktion von selbstbewusstem Auftreten, übte verbale und körperliche „Stopps“ und einfache Handgriffe anzusetzen, wenn sich die Mädchen einmal verteidigen müssen. Auch das Verhalten auf Partys zum Selbstschutz sowie der Umgang mit grenzwertigen oder sexualisierten Anfragen im Internet waren Thema. Laut Pressemitteilung gestaltete Dirolf den Vormittag sehr lebensnah und berichtete über einige Fälle, in denen sie als Kripobeamtin ermittelte. Dadurch weckte sich schnell das Interesse der Mädchen, die sich sehr interessiert am Workshop beteiligten.

Zum Thema Cybermobbing und den daraus resultierenden Folgen war während der ersten Hälfte des Workshops ein Kameramann von Regio TV vor Ort. Der Sender plant einen größeren Beitrag zum Thema und zur Arbeit von Manuela Dirolf.

Am Ende des Workshops seien sich die Schülerinnen einig gewesen, dass sie sich nun selbstsicherer fühlten und eine gute Kenntnis davon bekommen hätten, was sie in brenzligen Situationen tun müssen.