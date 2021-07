335 Jahre Wallfahrt zu Maria vom Blut

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die weithin sichtbare barocke Kirche in Bergatreute mit ihrer mächtigen Zwiebelhaube bedeutet für gläubige Oberschwaben eine zentrale Marienwallfahrtsstätte, die auf Jahrhunderte währenden Verehrungskult zurückblickt. Die Wallfahrtsfeierlichkeiten zur Muttergottes vom Blut wurden wegen der Corona-Pandemie ähnlich dem Blutfreitag in Weingarten, in kleinerem Rahmen begangen. Immerhin waren beide Gottesdienste am Morgen und Abend des Festes Maria Heimsuchung (2.Juli) gut besucht und wie üblich ins Freie übertragen worden, wo zahlreiche Pilger andächtig lauschten. Unter ihnen wurden von Ortspfarrer Klaus Stegmaier auch die Abordnung einiger Marchtaler Vinzentinerinnen, der Bundestagsabgeordnete Axel Müller sowie der Ehrenvorsitzende des Blasmusikkreisverbandes Josef Mütz herzlich willkommen geheißen. Der Einzug verschiedener Fahnenabordnungen war dabei ein kleiner Trost für die sonst prächtigen und musikalisch umrahmte Wallfahrt. Aus guter Tradition spielte die örtliche Musikkapelle um sechs Uhr früh an verschiedenen Stellen zur Tagwache auf, sodass die festliche Einstimmung zumindest den Ortsansässigen ein hörbares Zeichen war. Eine Sänger- und Bläserbesetzung unter der Leitung von Caroline Forderer umrahmte die Festmesse, die von Claudia Bentele an der Orgel begleitet wurde. Dabei konnte die Wallfahrt in diesem Pandemie-Jahr auf ein kleines Jubiläum zurückblicken, denn seit 335 Jahren kommen Pilger und Gläubige in den oberschwäbischen Wallfahrtsort.

Der Ursprung dieses blutenden Madonnenbildes geht auf den Steinwurf des Giovanni Zuccone 1494 im oberitalienischen Re zurück. Eine Gnadenbildkopie gelangte durch den Kaminkehrer Bartholomäus Ritzolt in die böhmische Stadt Klattau, wo sich das Blutwunder wiederholte. Von dort gelangte 1686 ein weiteres Abbild durch verwandtschaftliche Beziehung des damaligen Pfarrers Mietinger nach Bergatreute und löste einen großen Pilgerstrom aus, der schnell über die Grenzen Oberschwabens hinaus reichte.

Kinder hatten immer schon großen Bezug zur Bergatreuter Wallfahrt und so war es schön, dass hier die Schulen an dem besonderen Feiertag geschlossen blieben. Den unscheinbaren und doch liturgisch wichtigsten Dienst zahlreicher Ministranten mit ihren purpurroten Gewändern verlieh der Festmesse ein feierliches Gepräge. Der aus Baienfurt stammende Dekan Elmar Spöttle hielt die Festpredigt.