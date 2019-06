333 Jahre Wallfahrt zum Gnadenbild

Seit 1686 und somit 333 Jahren begeht die Pfarrgemeinde Bergatreute die Wallfahrt am Festtag der Heimsuchung Marias als besonderen Feiertag. Am Dienstag, 2. Juli, wird als Ehrengast der Festprediger Dekan Peter Müller aus Bad Saulgau erwartet, wie die Pfarrgemeinde mitteilt.

Das in der Wallfahrtskirche verehrte Gnadenbild kam im Jahr 1686 aus der böhmischen Stadt Klattau in den oberschwäbischen Ort und findet seither große Verehrung bis weit über die Grenzen des Landkreises hinaus, heißt es weiter. Das Bild wurde im 15. Jahrhundert im oberitalienischen Re populär, als es durch einen Frevler geschändet und tags darauf etliche Male wundersames Blut geschwitzt hat.

Gleiches Wunder hat sich an dem Abbild in der böhmischen Stadt 1685 wiederholt. Durch verwandtschaftliche Beziehung des Bergatreuter Pfarrers Mietinger nach Klattau gelangte bereits ein Jahr später eine Bildkopie ins Schwäbische. Seither kommen zahlreiche Pilger, besonders am 2. Juli, nach Bergatreute.

Den Charakter eines eigenen Feiertages erhielt das Fest im frühen 18. Jahrhundert: So sind in Bergatreute an diesem besonderen Tag, ähnlich wie am Blutfreitag in Weingarten, sämtliche öffentliche Einrichtungen und Geschäfte geschlossen.

Die Häuser und Straßen werden besonders geschmückt und herausgeputzt, weil als besonderer Höhepunkt das im Hochaltar der Kirche verehrte Gnadenbild abgenommen und in einer Prozession durch den Ort und die Fluren getragen wird, steht in der Mitteilung der Pfarrgemeinde geschrieben.

Das feierliche Hochamt in der Wallfahrtskirche Bergatreute beginnt am 2. Juli um 9 Uhr. Der Kirchenchor Bergatreute wird unter Leitung von Caroline Forderer die Missa Brevis von Joseph Haydn (Johannismesse) vortragen. Solistin Christine Geray wird das Panis angelicus von Cesar Franck zusammen mit Streichern und Orgel aufführen.

Festprediger Dekan Peter Müller wird traditionell von der Schmuzer-Kanzel predigen, welche bis 1761 in der Basilika Weingarten gestanden hatte. Die Messe wird über Lautsprecher auch auf den Kirchvorplatz übertragen, auf welchem Sitzgelegenheiten angeboten werden. Anschließend findet gegen 11 Uhr die feierliche Prozession statt. Dort wird das Gnadenbild auf einer Sänfte mitgetragen.

Am Stationsaltar beim Pfaffenberg erfolgt eine kurze Anbetung, ehe die Prozession zur Kirche zurückkehrt. Nach dem feierlichen Te Deum findet im Anschluss im und ums Pfarrgemeindehaus Bergatreute ein Gemeindefest statt. Hier können sich die Pilger mit Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen stärken.

Mittags ab 12.30 Uhr wird das Wallfahrtsmuseum im Chörle der Wallfahrtskirche geöffnet sein. Laut Pressemitteilung ist es wohl das kleinste Museum im Landkreis Ravensburg und birgt dennoch zahlreiche Kunstwerke, die an die reiche Vergangenheit und Blüte der Wallfahrt in Bergatreute erinnern.

Der Festtag endet um 17.25 Uhr in der Wallfahrtskirche mit dem gemeinsamen Rosenkranzgebet und anschließender feierlicher Vesper. Nach dem sakramentalen Schlusssegen wird das Salve Regina, der im Stundengebet der katholischen Kirche gesungene Gruß an Maria, den Feiertag in besonderer Weise beschließen.