3. Bergatreuter Karrieretag an der Gemeinschaftsschule

Am 5. April war es wieder einmal soweit: die GMS Bergatreute öffnete ihre Türen für interessierte Firmen und Bildungspartner und veranstaltete, punktgenau zu den Corona-Lockerungen und mit vollem Erfolg, den dritten Bergatreuter Karrieretag.

Der Karrieretag findet an der GMS Bergatreute jedes zweite Jahr statt. Der Einladung der Karrierebegleiterin Sarah Schuler waren insgesamt 14 Firmen und Institutionen sowie die Arbeitsagentur gefolgt. Sehr beeindruckend für Schuler war, dass die Betriebe sich nicht nur den Vormittag über Zeit nahmen, sondern teilweise „mit Mann und Maus“ anreisten und in sehr starker personeller Besetzung vertreten waren. Das empfindet die Karrierebegleiterin als nicht selbstverständlich.

Schulleiter Andreas Reichle begrüßte die langjährigen Bildungspartner Knecht Maschinenbau GmbH, Elektro Küble, Zahnarzt Dr. Weiger und Claus Kempter aus Bergatreute. Auch die Bildungspartner aus dem Umland, das Altenzentrum Selige Irmgard aus Baindt, die Grieshaber Logistik GmbH, Carthago Reisemobilbau, die VR-Bank, die Krumbach Mineralbrunnen AG und die Firma Mast waren in starker Besetzung am Karrieretag vertreten. Verstärkt wurde das langjährige Team der Bildungspartner durch die erneute Teilnahme der Polizei und der Arbeitsagentur am Karrieretag.

Als „Neue“ in der Runde durfte Andreas Reichle Veraillia St. Gobain aus Bad Wurzach, das Institut für soziale Berufe (IfsB) und das Planungsbüro ibSchwarz aus Ravensburg begrüßen.

Wie bereits in den vergangenen Jahren erhielten die Schüler und Schülerinnen der Klassenstufen 7 bis 10 vorab von der Karrierebegleiterin einen Übersicht über die teilnehmenden Betriebe und Institutionen und durften favorisierte Wünsche äußern. Nach den Interessen der SchülerInnen wurden dann Kleingruppen gebildet, die in drei Unterrichtseinheiten zu je 45 Minuten die Möglichkeit hatten, ihre „Wunschbetriebe“ besser kennenzulernen und sich über die dort angebotenen Ausbildungsrichtungen umfangreich zu informieren.

Es war ein gelungener Vormittag mit gelungenem Austausch. Ein herzliches Dankeschön an alle Bildungspartner!