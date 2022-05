120 Teilnehmer aus ganz Oberschwaben

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Für einen Tag wurde in Bergatreute die Welt zur Scheibe. Die Dartfreunde feierten mit ihrem „Loser Turnier“ ein gelungenes Comeback der Großveranstaltungen. 120 Hobbydarter aus allen Winkeln Oberschwabens fanden den Weg ins Schützenhaus. Hohes Niveau gab es dabei nicht nur an der Scheibe zu bewundern, auch die Unterstützung der vielen Helferinnen und Helfer war großes Kino.

Dartfreunde Präsident Thomas Wespel wollte es im Vorfeld ganz genau wissen. In Vorbereitung auf das Loser-Turnier kontaktierte er sämtliche Steeldart-Verbände des Landes, um in Erfahrung zu bringen, ob den Verantwortlichen ein Turnier ähnlicher Größe bekannt sei. Fast alle meldeten sich erstaunt zurück: 120 Teilnehmer bei einem Hobbyturnier? Keine Chance. „Damit würde ich es als erwiesen betrachten, dass wir heute das größte Turnier dieser Art in Deutschland ausgerichtet haben“, sagt Thomas Wespel.

Bereits um 12 Uhr mittags war das Schützenhaus bestens gefüllt und die Gruppenpartien starteten. Jedem der Teilnehmenden waren mindestens drei Gruppenspiele versprochen worden, damit sich auch weitere Anreisen lohnen würden. Die zehn Damen im Feld haben zudem noch eine eigene Konkurrenz ausgespielt. Bis zum Finale der Herren, das zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr begann, waren also bereits gut 230 Partien auf acht Wurfanlagen absolviert. Aus einem starken Teilnehmerfeld waren es am Ende dann doch zwei Akteure, die herausragten und völlig verdient ins Finale eingezogen sind: Emin Salkanovic aus Bad Wurzach sowie der Lokalmatador und Überraschungsfinalist, Patrick Sonntag aus Abetsweiler. Beide hatten zuvor bereits mehrfach mit Highlights auf sich aufmerksam gemacht, so gelang es Emin Salkanovic die 301 Punkte mit zehn Darts auf Null zu bringen. Patrick gelang das mit nur neun Darts und er legte sogar noch eine 180 drauf. Das Finale verlief erwartet hochklassig und fand in Emin Salkanovich einen würdigen Sieger. Zuvor setzte sich in der separaten Damenkonkurrenz Angi Knor die Krone auf. Sie startete bereits bei den Herren und konnte dort sogar ihre Gruppe gewinnen.