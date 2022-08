10 000 Euro Schaden bei Unfall

Eine verletzte Person und Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 6.45 Uhr zwischen Gwigg und Gambach ereignet hat. Auf Höhe der Keltenstraße übersah der 28-jährige Fahrer eines Skoda laut Polizeibericht die von rechts kommende und bevorrechtigte Fahrerin eines VW und prallte mit dieser zusammen. Der Unfallverursacher wurde durch einen Rettungsdienst mit leichten Verletzungen. Die 50 Jahre alte VW-Fahrerin wurde vorsorglich zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.