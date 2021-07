Zwischen Vorberg und Kasernen wird die Fahrbahndecke erneuert

Das Regierungspräsidium Tübingen saniert ab Montag, 26. Juli, bis voraussichtlich Freitag, 17. September, die Fahrbahn der L 291 zwischen Vorberg und Kasernen auf einer Länge von knapp zwei Kilometern. Die Arbeiten umfassen auch den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen und die Erneuerung des bestehenden Radweges. Während der Bauarbeiten muss die Landesstraße abschnittsweise voll gesperrt werden, teilt die Behörde mit.

Die bestehende Fahrbahn weist größere Bereiche mit Netzrissen sowie starke Setzungen auf. Deshalb werden die Binder- und die Deckschicht erneuert. Für die neue Asphaltdeckschicht wird ein lärmarmer Splittmastixasphalt verwendet. Des Weiteren wird im Auftrag der Gemeinde Berg in Teilbereichen die Breitbandversorgung ausgebaut.

Die Sanierungsarbeiten werden in zwei Bauabschnitten ausgeführt: Der erste Bauabschnitt beginnt an der Kleintobler Straße (Firma Rafi) und endet an der Wilhelm-Gindele-Straße. Ab Montag, 26. Juli, werden Vorarbeiten im Bereich der Fahrbahn und der Bushaltestellen noch unter Verkehr ausgeführt. Von Donnerstag, 29. Juli, bis voraussichtlich Freitag, 20. August, wird die Landesstraße dann für die Bauarbeiten voll gesperrt.

Im zweiten Bauabschnitt wird die L 291 von der Wilhelm-Gindele-Straße bis zur Einmündung der K 7950 in Kasernen saniert. In diesem Bauabschnitt beginnt die Vollsperrung am Montag, 23. August 2021 und endet voraussichtlich am Freitag, 10. September.

Während der Baumaßnahme wird für den L 291-Verkehr zwischen Ravensburg und Fronhofen in beiden Fahrtrichtungen eine Umleitung eingerichtet. Die überörtliche Umleitung beginnt an der Anschlussstelle Ravensburg-Nord und verläuft über die B 30 neu zur Anschlussstelle „Weingarten“ und weiter über die B 32 und die K 7952 zur L 291 bei Ettishofen.

Der Schulbus- und Linienverkehr ist bis zum Beginn der Sommerferien nicht betroffen. Während der Vollsperrung ist ab der Kleintobler Straße eine Umleitung für den Linienverkehr über Berg nach Ettishofen eingerichtet. An den Haltestellen wird entsprechend informiert.

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich laut Pressemitteilung auf zirka 1,45 Millionen Euro. Der Kostenanteil des Landes Baden-Württemberg beträgt zirka 1,3 Millionen Euro und der Kostenanteil der Gemeinde Berg für die Breitbandversorgung liegt bei 150 000 Euro.