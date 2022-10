Zweites Böllerschützentreffen mit Gruppen aus Baden-Württemberg und Bayern

Eine über 500 Jahre zurückreichende Tradition ist am vergangenen Sonntag im Gewerbegebiet Wachau lebendig geworden. Auf Einladung des Schützenvereins Berg 1954 kamen rund 80 Böllerschützen aus 13 Böllergruppen aus Baden-Württemberg und Bayern. Mitgebracht hatten sie neben ihren Hand- und Schaftböllern auch fünf unterschiedlich große Kanonen und elf Standböller in verschiedenen Kalibergrößen.

Das zweite Böllerschützentreffen des Schützenvereins Berg war ein Fest, an dem auch einige Dutzend Zuschauer teilnahmen. Seit vielen Jahren böllern die Schützen zu gegebenen Festlichkeiten oder feierlichen Anlässen in der Region, aber das Treffen war für die gastgebenden wie für die Schützen anderer Vereine ein Stelldichein mit Geselligkeit und bestens organisierter Möglichkeit, den Schützensport auszuüben.

Ortsvorsteher Philipp Lämmle ging in seiner Rede auf die Tradition des Böllerschießens ein. Er zitierte die Anekdote vom Hornberger Schießen, bei dem der Fürst mit durch Brüllen nachgeahmten Böllerschüssen begrüßt werden musste, da die Schützen für eine Postkutsche, einen Krämerkarren und eine Rinderherde versehentlich bereits ihr gesamtes Schwarzpulver verschossen hatten. „Es gibt auch Überlieferungen, in denen es heißt, man habe in den Raunächten geböllert, um böse Geister zu vertreiben oder um das Wetter zu beeinflussen“, sagte der Ortsvorsteher. Um die Gäste aus nah und fern gebührend zu begrüßen, ergänzte er: „Das Böllerschießen ist ein sehr altes Brauchtum mit nicht nur rein militärischem Hintergrund. Es wird zu vielen Anlässen geböllert. Wir in Berg kennen und schätzen das.“ Sein Dank galt dem Schützenverein Berg mit seinem Oberschützenmeister Andreas Schlecker. Zudem begrüßte er Kreisoberschützenmeister Hans-Jörg Arbeiter.

Vor der Halle der Firma Betz Holzbau stellten sich die rund 80 Schützen auf, um gemeinsam zum Schießplatz zu ziehen. Angeführt wurde der Umzug vom Böllermeister des Ausrichters Erwin Burgmaier. Auf einem Kommandowagen gab er auch die Kommandos, wobei Erwin Burgmaier den Schützen jeweils zurief, „Böller laden“, „gemeinsames Verdämmen“, „Zündhütchen setzen“, „spannt den Hahn“, „Feuer“. Böllermeisterin Ulrike Lämmle senkte beim Kommando „Feuer“ jeweils für alle sichtbar die Signalfahne, und es ertönten die Böller- und Kanonenschüsse.

Reibungslos gab es aus allen Rohren sechs Schuss in der Schussfolge „geteilter Salut“, „langsames Reihenfeuer“, „schnelles Reihenfeuer“, „gegenläufiges Reihenfeuer“, „Doppelschlag“ und „gemeinsamer Abschlusssalut mit Handböllern, Schaftböllern, Standböllern und Kanonen“. Den meisten Rauch haben die den Originalen täuschend echt nachgebauten Kanonen verursacht, sie waren auch am lautesten. Viele Zuschauer hatten Ohrenstöpsel dabei, oder hielten sich im entscheidenden Moment die Ohren zu. Die Freude über die gelungene Veranstaltung war aber Schützen, Ausrichter und Publikum gleichermaßen anzusehen.

Zum Ausklang gab es nach einem gemeinsamen Foto am Schießplatz in der Halle von Betz Holzbau Kaffee und Kuchen. Die Schützen tauschten sich über sportliche und historische Fragen aus, über ihre Ausrüstung und ihre Uniformen sowie das Böllertreffen in Berg. Die 42-jährige Sonja Becker und ihr 66 Jahre alter Vater Wolfgang Becker von den Gräbinger Böllerschützen in Bayern sagten: „In Berg war es sehr schön, alles ist ordentlich abgelaufen mit viel Disziplin. Es gab keine Zwischenschüsse, und die Halle ist schön hergerichtet, mit Blümchen und so. Besonders freuen wir uns über das hier gebraute Bier.“

Auf das Wetter angesprochen – während des Schießens gab es nur wenige Tropfen, nach dem Schießen aber Regen – sagte Ernst Klaiber von den Böllerschützen des Schützenvereins Birkenhard: „Wenn’s Engele ins Zündloch brunzt, ist der Schuss total verhunzt.“ Er war froh, dass der Wettergott ein Einsehen hatte und nichts verhunzt wurde.

In Berg teilgenommen haben die Schützengesellschaft Unterelchingen, die Böllerschützen Blockhäsl Niedersontheim, Hubertus Illerrieden, die Böllerschützen Birkenhard, der Schützenverein Schützenblut Balzhausen, die Gräbinger Böllerschützen, der Schützenverein Sulzberg, die Krieger- und Reservistenkameradschaft Neufra/Donau, Wendelinus Wangen, die Schützengesellschaft Weißenhorn, die Maselheimer Böllerschützen, die SG Munderkingen und der SV Pfuhl sowie Einzelteilnehmer aus unter anderem Gaisbeuren und Fischen im Allgäu.

2024 soll es das dritte Böllertreffen in Berg geben, in Verbindung mit den Feierlichkeiten zum 70-jährigen Bestehen des Schützenvereins und zehnjährigen Bestehen der Böllergruppe Berg.